Российские чиновники поплатились за отказ признать увечье бойца СВО

В Курганской области чиновники понесли дисциплинарную ответственность за нарушение прав участника СВО, сообщили в региональной прокуратуре. По данным ведомства, мужчина получил тяжелое ранение в бою, после чего ему оформили инвалидность, однако в документах в качестве причины было указано «общее заболевание».

Прокуратура района внесла в адрес руководителя регионального учреждения медико-социальной экспертизы представление. Благодаря вмешательству надзорного ведомства причина инвалидности изменена на военную травму, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге через суд отменили ошибочную запись о смерти участника СВО. Выяснилось, что ранее он потерял паспорт, после чего его документы были предъявлены при госпитализации мужчиной, который впоследствии скончался.

