Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 09:56

Российские чиновники поплатились за отказ признать увечье бойца СВО

Курганские чиновники понесли ответственность за отказ признать увечье бойца СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Курганской области чиновники понесли дисциплинарную ответственность за нарушение прав участника СВО, сообщили в региональной прокуратуре. По данным ведомства, мужчина получил тяжелое ранение в бою, после чего ему оформили инвалидность, однако в документах в качестве причины было указано «общее заболевание».

Прокуратура района внесла в адрес руководителя регионального учреждения медико-социальной экспертизы представление. Благодаря вмешательству надзорного ведомства причина инвалидности изменена на военную травму, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге через суд отменили ошибочную запись о смерти участника СВО. Выяснилось, что ранее он потерял паспорт, после чего его документы были предъявлены при госпитализации мужчиной, который впоследствии скончался.

До этого в Ульяновской области 38-летняя женщина имитировала беременность, чтобы женить на себе 60-летнего бойца СВО и получить право на выплаты. Ей удалось обмануть будущего супруга с помощью фиктивной справки о беременности, которая в итоге стала ключевым доказательством корыстного умысла местной жительницы.

Россия
Курганская область
прокуратура
участники СВО
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белорусская милиция задержала трех ограбивших дом под Минском иностранцев
«Ангелов Чарли» опять ждет перезагрузка
Под завалами дома на Кубани нашли тело женщины
В Киеве мужчина провалился под лед, убегая от сотрудников ТЦК
Гособвинение запросило 15 лет для убийцы семерых человек в новогоднюю ночь
Пьяный дезертир убил беременную девушку и закопал тело во дворе
Учительница упала у доски и попала в больницу с тяжелой травмой головы
Похитившему 7 тыс. сертификатов «Детского мира» хакеру вынесли приговор
В Минтруде рассказали об уровне безработицы в России
В Румынии раскрыли, когда запрет для детей на соцсети охватит почти весь ЕС
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 февраля: где сбои в РФ
Рогов сообщил о коварных планах ВСУ
Застрявшие в Арктике корабли могут спасти только российские ледоколы
Грабителю в медицинской маске грозит 10 лет тюрьмы после нападений в ТЦ
В Аргентине испекли рекордное печенье весом 720 килограммов
На Западе испугались слов премьера Дании о России
Экс-главе Минэнерго Украины Галущенко предъявили обвинение
Появились подробности о личности погибшего от лап тигра мужчины
Гинеколог ответила, когда снижаются шансы забеременеть
Саночник рассказал, как изменилось отношение к россиянам на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.