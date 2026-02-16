Зимняя Олимпиада — 2026
Билан напугал фанаток сменой имиджа

Билан примерил цветные линзы и напугал фанатов новым имиджем

Дима Билан Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российский певец Дима Билан вызвал неоднозначную реакцию поклонников после смены имиджа на светском мероприятии. Фотографии артиста с линзами, которые придали его глазам светло-голубой цвет, были опубликованы на странице телеканала RU.TV в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Пользователи сразу принялись обсуждать изменения во внешности кумира. Подписчики раскритиковали выбор аксессуара, отметив, что неестественный цвет глаз лишил взгляд выразительности. В комментариях пользователи назвали новые глаза «пустыми» и «неживыми», подчеркнув, что родной карий цвет идет певцу гораздо больше.

«Какие страшные линзы, просто ужасающие», «Я испугалась», — написали в комментариях.

Несмотря на критику линз, сам выход Билана в ярком костюме стал одной из самых обсуждаемых тем дня в светской хронике. Сам артист на резкие высказывания в Сети пока никак не отреагировал.

Ранее певец признался, что для покупки нового дома ему пришлось продать прошлое жилье и взять кредит. Новый дом стал для него воплощением давней мечты: теперь у Билана есть река на заднем дворе и в ней можно ловить рыбу.
