Долина, прощай? Как певице спасти карьеру, при чем тут Киркоров

Долина, прощай? Как певице спасти карьеру, при чем тут Киркоров

Концерты Ларисы Долиной продолжают отменять — плохо расходятся билеты. В Домодедово ей не удалось собрать полный зал, а выступление в Калужской области отменили. Какие шаги должна предпринять певица, чтобы вернуть былую популярность, рассказали NEWS.ru ведущие эксперты шоу-бизнеса.

Что происходит с концертами Долиной

На недавнем концерте в подмосковном городе Домодедово Ларисе Долиной не удалось собрать полный зал, пишет «Абзац Медиа». Выступление певицы в Калужской области, запланированное на начало марта, было отменено.

Сейчас решается вопрос с шоу в Брянске и Коломне. На сайтах концертных залов можно увидеть, что было продано менее трети билетов. Директор певицы Сергей Пудовкин пояснил в интервью «КП», что это не отмена выступлений, а технические переносы в графике артистки.

Тем временем в Сети неизвестные продают аудиозапись, на которой Долина якобы разговаривает с мошенниками. Директор артистки в беседе с NEWS.ru усомнился в подлинности пленки. При этом аудио пользуется большой популярностью в интернете.

Артистка на днях посетовала на то, что вынуждена снимать жилье. Между тем СМИ ранее сообщили, у Долиной есть квартира в Лефортово и загородный дом.

Опрошенные NEWS.ru эксперты предположили, что команда певицы совершает ошибки, которые ведут к снижению ее популярности и продаж билетов на концерты.

Как Долиной вернуть былую популярность

Специалисты считают, что Долина может вернуть популярность с помощью несложных пиар-приемов.

Хайп. Поклонники советуют артистке записать песню с вставками из разговора с мошенниками. Музыкальный продюсер Евгений Бабичев напомнил в беседе с NEWS.ru, что в свое время у Филиппа Киркорова вышел целый альбом с отрывками из нашумевшей пресс-конференции с «розовой кофточкой» (скандал c участием исполнителя и журналистки Ирины Ароян произошел 20 мая 2004 года в Ростове-на-Дону. — NEWS.ru).

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Он (альбом) назывался „F…K Сам *****?! или Kirkorov MaZZDie!!!“. Это был альбом ремиксов со вставками из пресс-конференции с Ароян... Шикарнейшая идея, гениальный пиар-ход, который тогда спас Филиппа. Артист показал, что может посмеяться над собой. Это было контрнаступлением после хейта в его адрес. Эта фишка могла бы получиться у Долиной и даже сработать», — сказал Бабичев.

При этом он отметил, что Долина как исполнительница «старой школы» не склонна к нестандартным креативным ходам. Хотя маркетинг, подобный тому, что сделал Киркоров, мог бы привлечь публику, отметил эксперт.

Прекратить прибедняться. Долина публично заявила о том, что снимает апартаменты, Бабичев считает это ошибочной стратегией.

«Аудиторию раздражает, когда человек такого масштаба (Долина) и с такими заработками прибедняется. Люди пытаются выжить на зарплату, а она сетует на то, что снимает апартаменты. Тем более мы знаем, что у нее есть квартира в Лефортово. Вернее, квартирка, потому что она не того масштаба. Но ведь у Долиной еще есть загородный дом. Иногда стоит лишний раз помолчать и не изображать жертву. В противном случае артистка будет еще больше раздражать публику», — высказал мнение продюсер.

Извиниться. Музыкальный продюсер Павел Рудченко согласился со словами Пудовкина о том, что в России народ отходчивый и умеет прощать. Он посоветовал Долиной принести публичные извинения Полине Лурье и всем, кого задела произошедшая «квартирная ситуация».

«Один из первых шагов, который (Долина) должна была сделать уже давно, — извиниться, покаяться, показать, что она не только про деньги и личный успех, а обычный живой человек и тоже может ошибаться. С одной стороны, время упущено и люди могут ей не поверить. С другой — все возможно», — отметил Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Оставаться собой и продолжать работать. Продюсер в сфере личного брендинга Ольга Николаева высказала мнение, что Долиной было тяжело столкнуться с пугающей реальностью во время скандала вокруг квартиры, учитывая, что певица считала себя небожителем.

Лариса Долина выступает на концерте в музыкальном баре Petter в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Николаева предположила в беседе с NEWS.ru, что от растерянности исполнительница могла совершить множество ошибок, навредивших ее репутации. Однако сложно изменить взрослого человека со сложившимся характером и мировоззрением, подчеркнула Николаева. Она предложила певице не «ломать» себя.

«Лариса Александровна может оставаться такой, какой ее знают публика и журналисты, — женщиной, избегающей контактов. То, что певица — не „снежная королева“, она показала на прощании с продюсером Александром Олейниковым. Долина выглядела искренней. Это можно было использовать как кейс. Но лучше вернуться к прежнему „холодному“ имиджу и работать над новым материалом», — предположила Николаева.

Она добавила, что сейчас артистке как никогда нужны свежие хиты, а не только «Погода в доме». «С новым творческим багажом певица могла бы сломать стереотипы и прийти на шоу в качестве, например, не звезды, а участницы», — считает Николаева.

Сделать паузу. Если народная артистка России не хочет пробовать что-то новое в стратегии, то она могла бы на некоторое время исчезнуть из медиаполя, высказал мнение Бабичев. Со временем скандал стихнет, а эмоции улягутся, подчеркнул он.

«Хотя бы на полгода фамилия Долиной должна пропасть из заголовков прессы, а сама артистка — уйти в тень. Ей нужно воздерживаться от комментариев, перестать давать концерты. Через какое-то время шумиха сойдет на нет, и артистка снова сможет выступать и собирать полные залы», — предположил продюсер.

Читайте также:

«Папа их обеспечивает»: Мерзликин один растит четырех детей, где мать

«Тату» продвигает семейные ценности: что случилось с Волковой и Катиной

«Золотой орел», звездная болезнь, три развода: как живет Екатерина Климова