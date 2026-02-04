Концерт Долиной рискует пройти в полупустом зале На концерт Долиной в Коломне продано менее трети билетов

Всего 27% билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной было продано за пять недель до выступления в Коломне, передает РИА Новости. Мероприятие под названием «Юбилей в кругу друзей» пройдет 11 марта в Доме культуры.

Вместимость зала составляет более 570 мест. На данный момент доступно 350 билетов в партер и 73 места на балконе – это около 73% от общего количества. Стоимость билетов на балкон составляет 2,9–3,9 тыс. рублей, в партер — от 4 до 6,9 тыс. рублей.

Накануне появилась информация, что Долина отменила свой концерт в Калужской области, запланированный на 8 марта, из-за низкого спроса на билеты. В Обнинске было продано всего 10% билетов, что вынудило организаторов перенести выступление. Аналогичная судьба может постичь и запланированный концерт в Брянске.

Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин рассказал, что из-за инцидента на концерте певицы было возбуждено уголовное дело. Расследование связано с публичными призывами к срыву концертного мероприятия. Инцидент произошел на фоне резонансного скандала, развернувшегося вокруг Долиной.