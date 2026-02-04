Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 14:17

Концерт Долиной рискует пройти в полупустом зале

На концерт Долиной в Коломне продано менее трети билетов

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Всего 27% билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной было продано за пять недель до выступления в Коломне, передает РИА Новости. Мероприятие под названием «Юбилей в кругу друзей» пройдет 11 марта в Доме культуры.

Вместимость зала составляет более 570 мест. На данный момент доступно 350 билетов в партер и 73 места на балконе – это около 73% от общего количества. Стоимость билетов на балкон составляет 2,9–3,9 тыс. рублей, в партер — от 4 до 6,9 тыс. рублей.

Накануне появилась информация, что Долина отменила свой концерт в Калужской области, запланированный на 8 марта, из-за низкого спроса на билеты. В Обнинске было продано всего 10% билетов, что вынудило организаторов перенести выступление. Аналогичная судьба может постичь и запланированный концерт в Брянске.

Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин рассказал, что из-за инцидента на концерте певицы было возбуждено уголовное дело. Расследование связано с публичными призывами к срыву концертного мероприятия. Инцидент произошел на фоне резонансного скандала, развернувшегося вокруг Долиной.

концерты
Лариса Долина
шоу-бизнес
культуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота
«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ
Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи
Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании
Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх
Глава РАН оценил пользу генетических тестов
Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста
В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах
Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе
В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП
«Как бы не сопротивлялась»: в России раскрыли, кому достанется Гренландия
Нашествие «Жуков», удар по МФЦ, HIMARS и «Нептуны»: как ВСУ атакуют РФ
В Совфеде назвали причину частых нападений в школах
В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО
Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса
Американское побережье содрогнулось от мощного взрыва
Свыше 80 детей вернули в Узбекистан из России в 2025 году
Концерт Долиной рискует пройти в полупустом зале
Полицейский ответил, как изменился уровень преступности в Петербурге
Раскрыта одна деталь плана Трампа по Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.