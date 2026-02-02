Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:09

После инцидента на концерте Долиной возбудили уголовное дело

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Из-за инцидента на концерте певицы Ларисы Долиной было возбуждено уголовное дело, сообщает Пятый канал со ссылкой на представителя артистки Сергея Пудовкина. Расследование связано с публичными призывами к срыву концертного мероприятия.

Он (тот, кто пытался сорвать концерт. — NEWS.ru) под подпиской о невыезде, но я уверен, что вопрос с ним будет закрыт, как и с любым человеком, который будет мешать проведению массовых мероприятий в нашей стране, — сказал Пудовкин.

Инцидент произошел на фоне резонансного скандала, развернувшегося вокруг Долиной. Он возник после того, как артистка через суд добилась возврата проданной за 112 млн рублей квартиры в центре Москвы. По словам певицы, сделка была оформлена под воздействием мошенников, которым она передала все полученные средства. Покупательница недвижимости — 34-летняя предпринимательница Полина Лурье — добилась возврата жилья через суд.

Ранее Долина провела первый в 2026 году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово, который собрал аншлаг. Начало мероприятия задержали на 15 минут, зал был заполнен более чем на 95%, многие зрители пришли с цветами.

