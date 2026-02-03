Долина впервые отменила концерт после скандала: ее карьере точно конец?

Певица Лариса Долина впервые отменила региональный концерт после скандала с квартирой, пишут СМИ и Telegram-каналы. О каком мероприятии идет речь, где было запланировано выступление, в чем причины, действительно ли ее карьере конец?

Почему Долина отменила региональный концерт

Долина отменила концерт в Калужской области, который был запланирован на 8 марта, писал NEWS.ru. Причиной, по данным источника, стали плохие продажи билетов: из касс ушло лишь 10%. Вместе с тем решается вопрос о судьбе брянского концерта, который запланирован на 9 марта.

Организаторы утверждают, что причина отмены не в слабых продажах билетов, а в изменении гастрольного графика.

До этого сообщалось, что оба концерта Долиной — в Калужской и Брянской областях — под угрозой срыва. По плану тур должен был стартовать в Обнинске в зале на 700 мест, но к середине января там выкупили лишь 66 билетов. Брянская сцена может принять около 800 зрителей, но свое желание посетить концерт денежно подкрепили лишь 70 человек.

Организатор концертов Виталий Чудаков тогда заявил Mash: решение об отмене примут через пару недель из-за отсутствия активной рекламы. Раньше у Долиной в регионах всегда были аншлаги, но после скандала с квартирой ситуация изменилась — организаторы считают, что позиция певицы в этом вопросе негативно сказывается на карьере, добавил источник.

Примерно в то же время Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил о переносе концерта Долиной в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, запланированного на 25 февраля. Более половины билетов к середине прошлого месяца так и не продались, поэтому выступление перенесли на ноябрь, говорилось в публикации.

«Ее карьере точно конец», «Она похоронила себя как певица», «Без квартиры и карьеры — неожиданный разворот схемы Долиной», «Хотела переиграть жизнь — но жизнь переиграла ее», — пишут пользователи Сети.

Где сейчас живет Долина

Долина рассказала, что сейчас арендует жилье. Пока она не может позволить себе покупку квартиры.

Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

«Когда сможем [собственное] жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока нам ее сдают на очень хороших условиях», — призналась певица.

Долина не стала раскрывать район, в котором живет, но отметила, что он хороший. Условия аренды она также назвала очень выгодными. В новую квартиру певица переехала вместе с дочерью и внучкой.

Пережить ситуацию с квартирой Долиной, по ее собственному заявлению, помог твердый характер. Также певица уверена: главное в жизни — здоровье близких и свое собственное.

«Все остальное можно пережить. Все изменяется, все зависит от человека. Вот если бы я сейчас, если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого», — сказала артистка.

Продюсер Павел Рудченко предположил, что словами о съемной квартире Долина давит на жалость. Артистка лукавит, так как за долгие годы выступлений могла заработать на несколько объектов жилой недвижимости, считает он.

«Даже быть средним исполнителем и поехать на отдых в Дубай, предположительно, потратив 1,5 млн рублей без жилья, — это странно», — добавил Рудченко.

Долиной стоило признать неправоту в квартирном скандале и продолжать работать, отметил эксперт.

«Может быть, пытается получить субсидию или государственное жилье. Да, опять же, в СМИ сообщали, что у нее есть особняк, за который она также задолжала, есть транспортные средства, бизнес», — сказал продюсер.

Рудченко не исключил, что слова о жизни в съемной квартире могут вызвать «определенную ненависть и раздражение по отношению к певице». Люди могут подумать, что «она носит корону и не такая, как все», добавил он.

Журналисты около дома, в котором проживала Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Ключи от квартиры Долиной в руках адвоката Светланы Свириденко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Ключи от квартиры Долиной в руках адвоката Светланы Свириденко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Читайте также:

Начнут третью мировую? Запад придумал ответ на нарушение мира на Украине

Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают

Эпштейн — агент России? Был ли связан со спецслужбами, «медовая ловушка»