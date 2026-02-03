Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают

В 2026 году ГИБДД начала изымать «особенные» автономера в России. Какие номера считают «блатными», почему их связывают с чиновниками, какие изменения готовятся в законодательстве?

Что известно об изъятии номеров АМР

Telegram-канал Mash сообщил, что в ГИБДД начали изымать автомобильные госномера серии АМР. Источники утверждают, что только в Московском регионе конфисковали 15 таких комбинаций.

«Номера серии АМР с 97-м регионом считаются правительственными и принадлежат государственным органам. Несмотря на это, аналогичная аббревиатура с другими цифрами — 99-м и 77-м регионами — частенько пользовалась популярностью у обычных любителей красивых сочетаний плюс ассоциировалась с блатом на дорогах», — отмечает Telegram-канал.

Спецсерию АМР в России ввели в 1996-м как обозначение для машин особо важных персон, что позволяло бы сотрудникам ГАИ их сразу пропускать с особыми привилегиями. Так, эти номера получали автомобили правительства РФ, администрации президента, управления делами президента, Совфеда, Госдумы, Генпрокуратуры, ЦИК. Например, за мэром Москвы Юрием Лужковым был закреплен номер А362МР97.

Источники Mash утверждают, что учет этих номеров будет аннулирован, их спишут в архив. Кроме того, полиция запретит их продажу на интернет-ресурсах, где их стоимость составляет от 14 до 35 млн рублей.

Какие еще серии автономеров изымают в России

В декабре 2025 года стало известно, что под запрет ГИБДД в России подпали госномера ЕКХ, которые появились в 1996 году как знаки служебных автомобилей ФСО, ФСБ и чиновников.

«По словам нашего собеседника в области дорожного правоохранения Петербурга, не так давно появился устный наказ: при замене номеров с буквами ЕКХ их надо придержать, а автолюбителю выдать любой другой номер. Причины инспекторам предложили придумывать самим. А негласный принцип не останавливать машины с номерами ЕКХ (в народе расшифровывается как „еду как хочу“) больше не работает», — утверждает «Фонтанка».

Также в народе ЕКХ расшифровывают как «единое кремлевское хозяйство».

Юрист Илья Русяев объяснил NEWS.ru, что ГИБДД не может изъять официально зарегистрированные госномера за сочетание букв.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В российском праве нет списка запрещенных аббревиатур или буквенных серий на государственных номерах, за которые штрафуют или принудительно меняют номер. Штрафуют или изымают не из-за смысла букв ЕКХ, АМР, а из-за статуса и соответствия номера требованиям: подложный, нестандартный, видоизмененный или закрытый, либо регистрация прекращена и номер признан недействительным. Если вам говорят менять номера из-за букв или серии, попросите оформить все письменно: что именно вменяют, нестандартный знак, видоизмененный, подложный, недействителен или в розыске. Требуйте процессуальное оформление, протокол или постановление с указанием статьи КоАП», — подчеркнул Русяев.

Согласно разъяснению ГИБДД, номера ЕКХ изымают из-за «угрозы компрометации силовиков». Авто с такими госзнаками якобы находятся под пристальным вниманием иностранных спецслужб или недоброжелателей. Как пишет Mash, именно такое объяснение дали нижегородцу, когда отказали в возврате номера, который он хотел перевесить на новый автомобиль. Ограничения прописаны в федеральных законах № 144 и 57, заявили в ГИБДД.

Какие госномера могут начать изымать в 2026 году

Серии букв на госномерах в России подчиняются определенным правилам: там могут стоять только буквы, которые являются общими в русском и латинском алфавитах. При этом оскорбительные сочетания, которые можно из них составить, запрещены законом.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил KP.RU, что НАС обратился в МВД с предложением запретить такие сочетания букв, как АУЕ и ВОР.

«Вот только сейчас видел „чудесную“ машину Audi с номерами В666ОР. Человек, очевидно, хочет что-то миру сообщить. Может, каким образом он на эту машину заработал?» — иронизирует Шапарин.

Движение АУЕ («Арестантский уклад един») признано в РФ экстремистским, его деятельность и символика запрещены. Кроме того, отметил Шапарин, в России есть статья 210 УК, по которой карается занятие высших мест в преступной иерархии, а следовательно, номера ВОР неуместны.

Какие автономера считаются «крутыми» в России

Как отмечают автоСМИ, большинство «блатных» номеров, существовавших в России в 90-е годы, к настоящему времени утратили свой смысл и ничего не означают.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее у автомобилистов пользуются популярностью «крутые» номера, которые продают онлайн. Так, до 15 млн рублей могут стоить полные повторения букв: ААА, ООО, МММ. От 5 млн рублей стоят «счетчики», например Х777ХХ78 или Х888ХХ99. До нескольких миллионов может стоить число зверя — 666, или число удачи, которым считаются три семерки.

Партия «Новые люди» предложила Госдуме легализовать аукционы на «крутые» госномера в России. Первое чтение законопроекта запланировано на февраль, а закон может вступить в силу с 1 июля 2026 года.

