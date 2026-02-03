Начнут третью мировую? Запад придумал ответ на нарушение мира на Украине

Украина, США и страны Европы согласовали план поддержки любого будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишут западные СМИ. Какие детали известны, какой ответ Запад придумал на нарушение мира на Украине, правда ли они начнут третью мировую?

В случае «постоянных нарушений Россией» мирного соглашения США и Европа дадут «скоординированный военный ответ», пишет Financial Times со ссылкой на источники. План предполагает, что ответные меры последуют в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и ответных действий ВСУ.

Если военные действия продолжатся, говорится в публикации, начнется вторая фаза плана с вмешательством «коалиции желающих». В случае масштабирования эскалации до полноформатного наступления через 72 часа после первого нарушения перемирия начнутся скоординированные военные действия сил Запада с привлечением ВС США.

«Все не так очевидно, здесь есть скрытый смысл», «Начнут третью мировую?» — пишут читатели Financial Times.

В чем смысл плана Запада

Запад стремится навязать России временное перемирие, чтобы дать возможность украинской армии восстановить силы, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Это именно то, чего ждет [президент Украины Владимир] Зеленский. Он хочет не мирного урегулирования, не компромиссных договоренностей стратегического характера, а прекращения огня, чтобы получить передышку, особенно в зимний период во время ударов по энергетике. На Москву загодя превентивно оказывают давление еще до переговоров, которые перенесли. То есть, дескать, если РФ не согласится на перемирие, которое ей будут предлагать, то это сочтут за нарушение», — объяснил Безпалько.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Роль Евросоюза в данном контексте, продолжил политолог, ограничивается лишь вспомогательной функцией, так как объединение не обладает полной самостоятельностью в мирных переговорах. Кроме того, по словам собеседника, если ЕС вдруг решится на агрессивные действия против России, это будет фактически начало войны.

«Готов ли Евросоюз начинать войну с Россией? Я убежден, что нет. Американцы тоже вряд ли к этому готовы, поэтому [заявление о военном ответе на нарушение перемирия] звучит скорее как популистская речь», — заключил Безпалько.

Кроме того, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров между Россией и Украиной.

«[Каллас] ясно понимает, что ситуация сейчас отчаянная и неустойчивая, и долго так продолжаться не может. Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а значит, их надо затянуть, ну или сорвать, если получится», — сказал Меркурис.

Каллас, уверен аналитик, хочет попробовать сыграть на российско-украинских разногласиях, чтобы Зеленский смог затянуть переговорный процесс. Меркурис добавил, что расчет в этом случае направлен на действия Москвы, которая в ответ может признать невозможность мирного урегулирования конфликта.

Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press

Какие последние новости известны о переговорах

Состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби останется неизменным по сравнению с предыдущей встречей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Возглавит группу начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Песков сообщил, что переговоры рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби начнутся в среду, 4 февраля, и продлятся до 5 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа с Россией по украинскому урегулированию продвигается «очень хорошо». По его словам, на данный момент отношения у Вашингтона с обеими странами складываются положительно.

Зеленский объявил состав делегации для переговоров в Абу-Даби. В нее вошли ключевые политические и военные представители, в том числе секретарь СНБО Рустем Умеров. Частью переговорной группы также являются глава офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник главы государства Александр Бевз, лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может принять участие в предстоящих переговорах, пишет инсайдер Axios Барак Равид, несмотря на то, что контакты изначально позиционировались как двусторонние. По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН политолога-американиста Константина Блохина, это говорит о стремлении Вашингтона положить конец украинскому конфликту.

«Американцы будут пытаться сдерживать агрессивные амбиции Украины и евробюрократов. Почему Штаты изначально отказались присутствовать на встрече, а потом передумали, сказать сложно», — отметил Блохин.

