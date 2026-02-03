Приговор остаткам энергосистемы Украины: где были удары ВС РФ 3 февраля

Россия нанесла самый мощный комбинированный удар по энергетике Украины с начала 2026 года, окончив «энергетическое перемирие». Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 3 февраля, применялся ли «Орешник», какие ТЭЦ и подстанции поражены, что с энергосистемой?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 3 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в ночь на 3 февраля нанесла массированный прицельный удар по объектам энергетики на Украине. Таким образом, опасения украинских военных экспертов оправдались: так называемое «энергетическое перемирие» на Украине, о котором ранее заявляли Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, закончилось 1 февраля.

Зеленский заявил, что ВС РФ запустили 70 ракет и 450 ударных БПЛА. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что под ударом оказались электростанции и ТЭЦ в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Воздушные силы ВСУ уточняют: Россия в ночь на 3 февраля запустила 32 баллистические ракеты «Искандер-М», 4 ракеты «Циркон», 7 крылатых ракет Х-22/Х-32, 28 крылатых ракет «Искандер-К» (всего 71 ракету) и 450 ударных БПЛА разных моделей. О применении новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» не сообщалось.

ВСУ признают попадания 27 ракет и 31 ударного БПЛА в 27 районах, а также падения сбитых целей в 17 районах. Эти данные могут быть неполными.

ВС РФ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

4–5 февраля в Абу-Даби должен пройти второй раунд трехсторонних переговоров по Украине с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона.

«Создаем благоприятный переговорный фон», — иронизирует Telegram-канал «НгП раZVедка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие ТЭЦ и подстанции поразила Россия на Украине в ночь на 3 февраля

Удары по объектам энергетики наносились на большей части территории Украины, кроме западных регионов: Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Черновецкая и Житомирская области, а также Закарпатье.

«Предварительно, ночью поражены восемь ТЭЦ», — отмечает блогер Олег Царев.

Telegram-канал «Сварщики» перечисляет цели, которые поражены в ходе массированного удара 3 февраля:

результативно атакована подстанция 750 кВ, соединяющая Ровенскую АЭС с Киевом и центральными областями Украины;

зафиксирована атака по Виннице, по ключевой подстанции 750кВ;

атакованы ТЭЦ-5 в Харькове, ТЭЦ-4, Трипольская ТЭЦ в Киеве, ПС 750 «Киевская» в Наливайковке Киевской области, ТЭС «Приднепровская» в Днепропетровске, ПС «Лосево» 330 кВ в Харькове, ПС 330 кВ в Одессе, ПС 110 кВ «Черноморка» и портовая инфраструктура в Ильичевске (Черноморске), Ладыжинская ТЭС и ПС 750 кВ в Винницкой области.

Telegram-канал «Герань: Черный ящик» указывает также, что поражены:

ТЭС «Змиевская» в Слобожанском (Харьковская область);

ПС 330/110/10 кВ «Винница» в Виннице;

установка комплексной подготовки газа (УКПГ) около поселка Сары в Полтавской области.

На месте попаданий начались крупные пожары.

ВС РФ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Это приговор остаткам энергосистемы Украины», — констатируют «Сварщики».

Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что под ударом оказались ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно на отопление районов в Киеве, Харькове и Днепре.

«Энергетическое перемирие точно все. Зеленский уже вряд ли скажет, что русские попали по ТЭЦ „случайно“», — констатирует Шарий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что с энергетикой Украины, где нет света, воды, отопления

По итогам массированного удара в ночь на 3 февраля без света, водоснабжения и отопления осталась значительная часть Киева и области. Корпорация ДТЭК сообщила, что в столице Украины вводятся экстренные отключения. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в городе более 1170 многоэтажных домов сейчас без отопления.

По данным Foreca, в Киеве сейчас солнечно, около минус 15 градусов. Столице Украины предстоит еще одна морозная ночь, после чего потеплеет до минус 5 и начнется снегопад.

«Энергетический вопрос для киевского режима снова выходит на первый план — и зима здесь фактор, который никто не отменял», — указывает военкор Евгений Лисицын.

Автор Telegram-канала «Сам себе энергетик» Алексей Москалев отметил, что энергосистему Украины пока рано считать уничтоженной.

«Пока все смотрится жестко, но все-таки не предельно. Могу накидать энергообъектов, которые сейчас реально критические: Змиевская ТЭС, ПС 750 кВ „Днепровская“, киевская ТЭЦ-5, ПС 330 кВ „Новокиевская“, ПС 750 кВ „Западноукраинская“, Бурштынская ТЭС», — указал Москалев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Нападение на школу в Уфе 3 февраля: кто стрелял, сколько жертв, подробности

В Москву поедут гастарбайтеры из Афганистана? Чего от них ждать, кто против