Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:43

Приговор остаткам энергосистемы Украины: где были удары ВС РФ 3 февраля

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Россия нанесла самый мощный комбинированный удар по энергетике Украины с начала 2026 года, окончив «энергетическое перемирие». Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 3 февраля, применялся ли «Орешник», какие ТЭЦ и подстанции поражены, что с энергосистемой?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 3 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в ночь на 3 февраля нанесла массированный прицельный удар по объектам энергетики на Украине. Таким образом, опасения украинских военных экспертов оправдались: так называемое «энергетическое перемирие» на Украине, о котором ранее заявляли Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, закончилось 1 февраля.

Зеленский заявил, что ВС РФ запустили 70 ракет и 450 ударных БПЛА. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что под ударом оказались электростанции и ТЭЦ в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Воздушные силы ВСУ уточняют: Россия в ночь на 3 февраля запустила 32 баллистические ракеты «Искандер-М», 4 ракеты «Циркон», 7 крылатых ракет Х-22/Х-32, 28 крылатых ракет «Искандер-К» (всего 71 ракету) и 450 ударных БПЛА разных моделей. О применении новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» не сообщалось.

ВСУ признают попадания 27 ракет и 31 ударного БПЛА в 27 районах, а также падения сбитых целей в 17 районах. Эти данные могут быть неполными.

ВС РФ ВС РФ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

4–5 февраля в Абу-Даби должен пройти второй раунд трехсторонних переговоров по Украине с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона.

«Создаем благоприятный переговорный фон», — иронизирует Telegram-канал «НгП раZVедка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие ТЭЦ и подстанции поразила Россия на Украине в ночь на 3 февраля

Удары по объектам энергетики наносились на большей части территории Украины, кроме западных регионов: Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Черновецкая и Житомирская области, а также Закарпатье.

«Предварительно, ночью поражены восемь ТЭЦ», — отмечает блогер Олег Царев.

Telegram-канал «Сварщики» перечисляет цели, которые поражены в ходе массированного удара 3 февраля:

  • результативно атакована подстанция 750 кВ, соединяющая Ровенскую АЭС с Киевом и центральными областями Украины;
  • зафиксирована атака по Виннице, по ключевой подстанции 750кВ;
  • атакованы ТЭЦ-5 в Харькове, ТЭЦ-4, Трипольская ТЭЦ в Киеве, ПС 750 «Киевская» в Наливайковке Киевской области, ТЭС «Приднепровская» в Днепропетровске, ПС «Лосево» 330 кВ в Харькове, ПС 330 кВ в Одессе, ПС 110 кВ «Черноморка» и портовая инфраструктура в Ильичевске (Черноморске), Ладыжинская ТЭС и ПС 750 кВ в Винницкой области.

Telegram-канал «Герань: Черный ящик» указывает также, что поражены:

  • ТЭС «Змиевская» в Слобожанском (Харьковская область);
  • ПС 330/110/10 кВ «Винница» в Виннице;
  • установка комплексной подготовки газа (УКПГ) около поселка Сары в Полтавской области.

На месте попаданий начались крупные пожары.

ВС РФ ВС РФ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Это приговор остаткам энергосистемы Украины», — констатируют «Сварщики».

Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что под ударом оказались ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно на отопление районов в Киеве, Харькове и Днепре.

«Энергетическое перемирие точно все. Зеленский уже вряд ли скажет, что русские попали по ТЭЦ „случайно“», — констатирует Шарий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что с энергетикой Украины, где нет света, воды, отопления

По итогам массированного удара в ночь на 3 февраля без света, водоснабжения и отопления осталась значительная часть Киева и области. Корпорация ДТЭК сообщила, что в столице Украины вводятся экстренные отключения. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в городе более 1170 многоэтажных домов сейчас без отопления.

По данным Foreca, в Киеве сейчас солнечно, около минус 15 градусов. Столице Украины предстоит еще одна морозная ночь, после чего потеплеет до минус 5 и начнется снегопад.

«Энергетический вопрос для киевского режима снова выходит на первый план — и зима здесь фактор, который никто не отменял», — указывает военкор Евгений Лисицын.

Автор Telegram-канала «Сам себе энергетик» Алексей Москалев отметил, что энергосистему Украины пока рано считать уничтоженной.

«Пока все смотрится жестко, но все-таки не предельно. Могу накидать энергообъектов, которые сейчас реально критические: Змиевская ТЭС, ПС 750 кВ „Днепровская“, киевская ТЭЦ-5, ПС 330 кВ „Новокиевская“, ПС 750 кВ „Западноукраинская“, Бурштынская ТЭС», — указал Москалев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Нападение на школу в Уфе 3 февраля: кто стрелял, сколько жертв, подробности

В Москву поедут гастарбайтеры из Афганистана? Чего от них ждать, кто против

удары по Украине
ракеты
БПЛА
ТЭЦ
отключение света
Киев
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.