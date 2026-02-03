Военкоры сообщили о массированной атаке на объекты энергетики в Киеве

Вооруженные силы России атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны». По данным источника, массированный удар пришелся по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Цели в районе киевских тепловых электростанций атаковали дроны-камикадзе и ракеты ОТРК «Искандер». Также зафиксированы прилеты крылатых ракет «Калибр» и Х-101, выпущенных с бомбардировщиков Ту-95МС.

В свою очередь представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев также сообщил о прилетах по объектам инфраструктуры в Киеве. По его данным, семь ракет «Торнадо-С» поразили подстанцию «Харьковская» 330 кВ, еще четыре — подстанцию «Лосевская» 330 кВ.

Ключевой момент — плотность удара. Одиннадцать ракет по двум объектам означают гарантированное выведение из строя с расчетом на длительное восстановление, — пояснил он.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что военнослужащие ВСУ спешно оставляют позиции в Краснопольском районе Сумской области. По словам собеседника, оборона украинской армии «трещит по швам».