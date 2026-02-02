Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Россия нанесла новую серию ударов по критической инфраструктуре Украины. Сколько БПЛА и ракет запустили 2 февраля, какие цели поражены, что с энергетикой Украины?

Сколько БПЛА и ракет запустили по Украине 2 февраля

ВС РФ ночью нанесли удары по целям в семи областях Украины; сообщается об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что «энергетическое перемирие» действовало до 1 февраля.

«Удары по украинской энергетике возобновились. Десятки БПЛА поддерживают баллистику, которая уже настигла цели в Днепропетровской области», — утверждает Telegram-канал Win-Win.

Авторы канала не уточнили, о каких ударах идет речь; ракет в Днепропетровской области минувшей ночью не зафиксировано.

В Сети связали «энергетическое перемирие» с переговорами делегаций России, Украины и США в Абу-Даби (ОЭА). Назначенный на 1 февраля раунд переговоров не состоялся. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что переговоры перенесены на 4-5 февраля, хотя делегация Киева уже прибыла на Ближний Восток.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 2 февраля ВС РФ запустили по целям на Украине 171 ударных БПЛА (различные модели беспилотников «Герань», «Гербера» и «Италмас»). ВСУ признают попадание баллистической ракеты и лишь 12 ударных БПЛА в восьми районах.

Утром 2 февраля над территорией Украины продолжают действовать российские БПЛА.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что с энергетикой Украины 2 февраля, где были удары

В ночь на 2 февраля не зафиксировано новых ударов по энергетической инфраструктуре в Киеве. Предположительно, удар по энергетике был нанесен южнее, в Черкасской области, где была зафиксирована серия взрывов. Сообщается, что более десятка БПЛА типа «Герань» ударили по объектам энергетической инфраструктуры.

Telegram-канал «Герань Цветущая» указывает, что «Герани» атаковали район Каневской ГЭС.

«Ночью около 10 БПЛА „Герань-2“ нанесли удар по подстанции ПС 330 кВ „Черкасская“ в городе Черкасы. После ударов начался пожар», — пишет Telegram-канал AMK Mapping.

«Герань Цветущая» указывает также на удар БПЛА по подстанции 330 кВ в Днепропетровской области. Там «Герани», кроме того, атаковали ж/д-узел, где была накоплена техника и личный состав ВСУ.

Данные Telegram-канал LOSTARMOUR показывают, что короткое «энергетическое перемирие» хорошо отразилось на ситуации с электроснабжением на Украине. По всей стране сократились плановые отключения, среднее время со светом выросло до 10,7 часов в сутки.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Самая лучшая ситуация на Западной Украине, где благодаря поставкам из Европы свет отключают всего на 4-5 часов в сутки. Худшая ситуация на 2 февраля в Полтавской области, где света нет 21 час в сутки. В Киеве и области ситуация также улучшилась, свет дают на 10 часов в сутки.

Канал AMK Mapping утверждает, что с завершением «энергетического перемирия» Россия завершает подготовку к новому крупномасштабному комбинированному воздушному удару по Украине: несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС якобы переброшены с Дальнего Востока; зафиксированы поставки ракет для ОТРК «Искандер-М»; ведется накопление дронов типа «Герань»; на авиабазе Ахтубинск замечен Су-57 с ракетами Х-59/69.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели поражены на Украине в ночь на 2 февраля

В Сумской области в ночь на 2 февраля зафиксированы удары по ж/д-логистике ВСУ. Под ударом оказались вокзалы и поезда в Сумах и Конотопе.

«Официальные итоги ударов „Гераней“ по целям в Конотопе: повреждены пути, станция, ремонтный цех и административное здание депо», — пишут «Хроники Гераней».

Кроме того, «Герани» нанесли удар по угольной шахте в Терновке (Днепропетровская область).

Координатор подполья Сергей Лебедев отмечает, что шахты находятся близко от линии фронта, что превращает их в удобные склады для ВСУ.

«Шахтная инфраструктура в прифронтовых районах системно используется ВСУ не по прямому назначению. Речь идет не о добыче, а о складировании тяжелой техники, боеприпасов, инженерного имущества, а также о временном укрытии личного состава. Подземные выработки и капитальные надшахтные сооружения обеспечивают защиту от разведки и частично — от артиллерийского огня», — указывает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

