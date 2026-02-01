«Не первую неделю»: Зеленский обрушился на Кличко из-за коллапса в Киеве Зеленский раскритиковал Кличко из-за отключений света и тепла в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале раскритиковал работу властей Киева по устранению аварий в энергосистеме. Политик заявил, что мэр Киева Виталий Кличко работает недостаточно.

До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации, — сотни домов, — заявил он.

Ранее сообщалось, что массовые отключения электроэнергии в Киеве привели к резкому росту спроса на дрова и отопительные печи. Частные продавцы взвинтили цены в несколько раз, а объявления о продаже возглавляют топы на онлайн-платформах. Высокий спрос подтверждается статистикой: популярные объявления набирают более 20 тыс. просмотров.

До этого польские аналитики отметили, что энергетический кризис на Украине усиливается с каждым днем. Они назвали ситуацию в стране критической, уточнив, что украинская энергетика «висит на волоске». Украина переживает энергетический кризис на фоне аномальных морозов. Ночью температура воздуха в некоторых регионах страны опускается ниже –20 градусов.