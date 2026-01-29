Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января

ВС РФ нанесли новый воздушный удар по целям на Украине. Сколько БПЛА запустили в ночь на 29 января, где поражены цели, что сейчас происходит с энергетикой Украины?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 29 января

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 29 января ВС РФ запустили по Украине 105 ударных БПЛА. Применяли различные модели «Гераней», а также беспилотники типа «Гербера» и «Италмас».

ВСУ признают попадания 18 ударных БПЛА в семи районах. Утром 29 января воздушные атаки продолжаются, в воздухе над территорией Украины продолжается оставаться несколько БПЛА.

«Ночью крупных групп „Гераней“ не было. Одиночные „Герани“ залетали в Кривой Рог, Винницу, в Полтавскую область. Несколько „Гербер“/БМ-35 вели разведку над Западной Украиной. Ближе к утру группа из более чем пяти „Гераней“ атаковала цель в Одессе. Также, традиционно, жужжало и гремело в Сумской, Черниговской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской областях и в Донбассе», — перечисляет Telegram-канал «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что с энергетикой на Украине, протесты в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком

Катастрофическая ситуация с электричеством, водоснабжением и отоплением в Киеве и других регионах Украины все чаще вынуждает украинцев выходить на стихийные митинги с требованием «вернуть свет».

28 января протесты начались в киевском районе Троещина, где несколько недель нет света, воды и тепла. Днем ранее жители перекрыли дорогу в Кривом Роге (Днепропетровская область), где свет дают населению на час-два в сутки. До этого в январе 2026 года отмечены митинги «за свет» в Хмельницком, Сумах, Одессе и Днепре.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским больше всего боятся массовых протестов.

«По нашим данным Банковая поставила задачу всем чиновникам предотвращать и гасить протесты. Обещать людям все, главное, чтобы они не начали крупных протестов, а терпели. При этом Зеленский продолжает провоцировать Россию на массированный удар, что указывает на то, что Банковой это выгодно в своей скрытой стратегии», — утверждает «Легитимный».

Бывший нардеп украинской Рады Спиридон Килинкаров в разговоре с NEWS.ru отметил, что пока что на Украине нет лидера, способного возглавить массовые протесты.

Украинская энергетическая корпорация ДТЭК призвала киевлян не бунтовать, указав, якобы перекрытые дороги мешают работать ремонтным бригадам.

Telegram-канал «Герань: Черный ящик» пишет, что ситуация с блэкаутами на Украине совсем не такая, как может показаться по сообщениям украинских властей.

Блэкаут в Киеве Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Киевские „эксперты“ и энергетики начали активно разгонять „зраду“ по итогам наших январских визитов (9, 13, 18 и 24 января). Картину рисуют апокалиптическую, но, как всегда, есть нюанс. Заявляется, что столичная генерация „фактически уничтожена“, а ТЭЦ полностью остановлены из-за дефицита средств ПВО. Якобы внутренняя генерация Киева мертва. Однако данные объективного контроля [собранные БПЛА] и свежие спутниковые снимки говорят об обратном: трубы некоторых „уничтоженных“ ТЭЦ продолжают дымить. Зачем врать о полной остановке? Чтобы выпросить ПВО и денег у Запада и скрыть реальное распределение. Если станции работают (пусть и не на полную), но у людей света нет — значит, оставшиеся мегаватты уходят на военные объекты и связь, а население просто отключили от рубильника, прикрывшись нашими ударами. Киевляне, когда вам говорят, что „ТЭЦ стоит“, просто посмотрите на трубы. Дым идет? Значит, свет есть. Просто не для вас», — объясняет «Герань: Черный ящик».

Еще в декабре в украинском Центре Разумкова заявили, что далеко не всегда остатки электроэнергии попадают только на военные и стратегические объекты.

«3000 каких-то бань, саун и ресторанов входят в список критической инфраструктуры, и им не отключают свет, и они еще и не платят за электроэнергию», — рассказал директор энергетических программ Владимир Омельченко.

Telegram-канал LOSTARMOUR приводит основные данные по доступности электричества на Украине: в среднем свет по стране есть восемь-девять часов в сутки. Худшая ситуация в Полтавской области (менее 3 часов), лучшая ситуация в Ровенской области (более 17 часов).

«Из потемок внезапно вырвалась Тернопольская область. С учетом того, что в Хмельницкой без особых изменений, то это тонкий намек на то, что улучшилась ситуация на Бурштынской ТЭС: либо вернулся в строй энергоблок, либо завезли новые автотрансформаторы», — отмечает Telegram-канал «Сам себе энергетик».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

