27 января 2026 в 19:03

Экс-нардеп объяснил, почему замерзающие украинцы не выходят на протесты

Экс-нардеп Килинкаров: на Украине нет лидера для протестов против Зеленского

Блэкаут в Киеве Блэкаут в Киеве Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жители Украины на фоне отсутствия отопления в домах не выходят на протесты против действующего главы государства Владимира Зеленского из-за отсутствия лидера, способного организовать восстание, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. При этом он отметил, что в стране существует значительный протестный потенциал.

Для многих уже очевидно, что Зеленский конфликт завершать не готов. Соответственно, нужен человек, который не побоится открыто сказать украинскому народу о необходимости завершения конфликта, невозможности достижения политических целей и невозможности победы над Россией. О нечестности, неискренности и подлости со стороны западных спонсоров, которые использовали Украину. Обо всем этом придется говорить. Это очень тяжелый разговор. Пока на данный момент такого человека нет, — объяснил Килинкаров.

Собеседник выразил надежду, что в будущем на Украине появится такой человек. Он подчеркнул, что в отдельных районах Киева ситуация с теплоснабжением очень тяжелая.

В Киеве в каждом районе своя ситуация по энергоснабжению и теплообеспечению. Троещина — это один из самых отдаленных районов, где на самом деле нет ни метро, ничего. Но там ситуация крайне сложная. Там много старых домов. Если заморозится канализация, они намерены рыть туалеты во дворе, условно говоря. Я думаю, что, по крайней мере, на сегодняшний день, может, до этого еще дело не дойдет. Все-таки будут какие-то возможности что-то восстановить, — резюмировал Килинкаров.

Ранее стало известно, что в киевском районе Троещина начнут готовить выгребные ямы из-за проблем с канализацией. По словам главы Деснянской районной администрации Максима Бахматова, ситуация стала критической после остановки ТЭЦ-6, от которой район зависит полностью.

