Киевлян готовят к сельским туалетам из-за проблем с канализацией В Киеве готовятся рыть ямы для уличных туалетов из-за проблем с канализацией

В киевском районе Троещина начнут готовить выгребные ямы из-за проблем с канализацией, заявил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов. По его словам, ситуация стала критической после остановки ТЭЦ-6, от которой район зависит полностью, передает «Страна.ua».

Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе, — подчеркнул чиновник.

Бахматов пояснил, что переподключить район к другим источникам энергии невозможно, поскольку инфраструктура не рассчитана на альтернативные схемы теплоснабжения. Он подчеркнул, что сроки восстановления ТЭЦ-6 остаются неизвестными.

Ранее в Киеве разбили полноценные палаточные лагеря во дворах многоэтажных жилых домов в Киеве, которые остались без отопления и электричества. Палатки оснащены генераторами, чтобы люди могли отогреться и зарядить технику.

Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев между тем заявил, что не менее полумиллиона жителей покинули Киев на фоне острого энергетического кризиса. По его словам, это создает дополнительные проблемы сотрудникам коммунальных служб.