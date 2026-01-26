Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 13:46

Эксперт раскрыл, сколько киевлян покинули город на фоне энергокризиса

Аналитик Игнатьев: до 600 тыс. человек покинули Киев из-за проблем с отоплением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Не менее полумиллиона жителей покинули Киев на фоне острого энергетического кризиса, заявил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Новости.LIVE». По его словам, это создает дополнительные проблемы сотрудникам коммунальных служб.

По разным оценкам, 500–600 тыс. человек выехали за пределы Киева, и из-за этого коммунальщикам сложно попасть в закрытые квартиры для проведения аварийных работ, — сказал Игнатьев.

Аналитик отметил, что в столице сохраняется значительный дефицит теплоснабжения. Особенно тяжелая ситуация, по его словам, сложилась в Деснянском районе, чье энергоснабжение в большой степени зависит от функционирования ТЭЦ-6.

Ранее сообщалось, что во дворах многоэтажных жилых домов в Киеве, которые остались без отопления и электричества, разбили полноценные палаточные лагеря. В Сети также появились соответствующие кадры. Палатки оснащены генераторами, чтобы жильцы могли отогреться и зарядить технику.

Прежде мэр Киева Виталий Кличко признал, что почти 6 тыс. жилых домов в городе вновь остались без отопления. По его словам, большинство из построек уже дважды подключали или пытались восстановить подачу тепла — 9 и 20 января. Причину Кличко раскрывать не стал, сроки восстановления теплоснабжения неизвестны.

Украина
Киев
энергокризис
отопление
