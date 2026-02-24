Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:32

Поток нечистот на авианосце за $13,3 млрд попал на видео

Появились кадры, как на авианосце Gerald R. Ford прорвало канализацию

Авианосец Gerald R. Ford Авианосец Gerald R. Ford Фото: Christopher Drost/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Появились кадры, как канализационная система американского атомного авианосца Gerald R. Ford стоимостью $13,3 млрд (1 трлн рублей) вышла из строя. Как передает WSJ, на видео запечатлено, как из труб бьют фонтаны коричневого цвета.

Это далеко не первый подобный случай на Gerald R. Ford. Такие аварии приводят к тому, что целые сектора туалетных комнат на корабле перестают работать. Технические специалисты винят в сложившейся ситуации самих военнослужащих. По их словам, моряки смывают в унитазы посторонние вещи, включая футболки и различные тряпки.

В то же время представители командования считают сложившуюся ситуацию не слишком критичной. Они полагают, что подобные бытовые трудности не оказывают серьезного влияния на успешное выполнение поставленных боевых задач. Данную позицию озвучили официальные военные источники.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП в округе Колумбия. Причиной стал масштабный разлив неочищенных сточных вод в реку Потомак. Глава государства одобрил соответствующий запрос мэра Вашингтона Мюриэл Боузер.

До этого появились кадры прорыва канализации в штате Мэриленд. Именно это происшествие Трамп назвал причиной экологической катастрофы. Ответственность за случившееся американский лидер возложил на местного губернатора-демократа. На видео запечателно, как неочищенные стоки стекают в реку Потомак, которая протекает через столицу страны. Из-за обрушения трубы в воду попало около 243 млн галлонов необработанных сточных вод.

США
авианосцы
канализация
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожарная машина насмерть сбила школьника в российском городе
В Петербурге прощаются с солистом Shortparis Николаем Комягиным
Жителям Монголии пообещали дивиденды от экспорта угля
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.