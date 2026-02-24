Поток нечистот на авианосце за $13,3 млрд попал на видео

Появились кадры, как канализационная система американского атомного авианосца Gerald R. Ford стоимостью $13,3 млрд (1 трлн рублей) вышла из строя. Как передает WSJ, на видео запечатлено, как из труб бьют фонтаны коричневого цвета.

Это далеко не первый подобный случай на Gerald R. Ford. Такие аварии приводят к тому, что целые сектора туалетных комнат на корабле перестают работать. Технические специалисты винят в сложившейся ситуации самих военнослужащих. По их словам, моряки смывают в унитазы посторонние вещи, включая футболки и различные тряпки.

В то же время представители командования считают сложившуюся ситуацию не слишком критичной. Они полагают, что подобные бытовые трудности не оказывают серьезного влияния на успешное выполнение поставленных боевых задач. Данную позицию озвучили официальные военные источники.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП в округе Колумбия. Причиной стал масштабный разлив неочищенных сточных вод в реку Потомак. Глава государства одобрил соответствующий запрос мэра Вашингтона Мюриэл Боузер.

До этого появились кадры прорыва канализации в штате Мэриленд. Именно это происшествие Трамп назвал причиной экологической катастрофы. Ответственность за случившееся американский лидер возложил на местного губернатора-демократа. На видео запечателно, как неочищенные стоки стекают в реку Потомак, которая протекает через столицу страны. Из-за обрушения трубы в воду попало около 243 млн галлонов необработанных сточных вод.