Удары по Украине сегодня, 1 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 1 февраля, нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 1 февраля

Российские военные в ночь на 1 февраля поразили объекты Вооруженных сил Украины в прифронтовой зоне, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Атакованы объекты в прифронтовой зоне. Основной удар пришелся на железнодорожную инфраструктуру в Конотопе Сумской области. Также взрывы прогремели в окрестностях Харькова, в Чернигове, Днепропетровске и Павлограде», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего за период с 31 января по 1 февраля было нанесено более 20 ударов по военным объектам в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«За отчетный период зафиксировано более 20 ударных эпизодов, преимущественно с применением БПЛА, с четкой концентрацией по северо-восточному контуру линии боевого соприкосновения. Основная нагрузка пришлась на Сумскую и Харьковскую области, с серийной обработкой одних и тех же узлов — Сумы, Конотоп, окрестности Харькова. География сознательно сжата: дальний тыл практически не затрагивается, энергетические объекты не являются целями. <…> Энергетическое перемирие соблюдается, но военная активность не остановлена», — уточнил он.

По прогнозу Лебедева, в краткосрочной перспективе вероятно сохранение ударов по прифронтовым узлам, объектам военной логистики и районам сосредоточения ВСУ.

«При провале переговорного раунда ожидается резкий возврат к масштабным комбинированным ударам, в том числе по глубинному тылу», — заявил подпольщик в авторском Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

