01 февраля 2026 в 08:00

Игры на деньги ВСУ, наступление на Запорожье: новости СВО к утру 1 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости
Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток отразили две контратаки ВСУ, украинская армия потеряла за январь в зоне СВО более 38,5 тыс. бойцов, в Белгородской области от удара беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 31 января, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ будет активнее наступать на Запорожье

Российская армия может ускорить наступление на Запорожье и «сократить клещи» вокруг ВСУ в Орехове в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это произойдет, поскольку ВС РФ освободили Терноватое.

Марочко добавил, что успешная операция в Терноватом — стратегическая победа российских военных. Как уточнило Минобороны РФ, населенный пункт был освобожден 30 января.

Раскрыты потери ВСУ за январь

Украинская армия потеряла за январь в зоне СВО более 38,5 тыс. бойцов. Эта цифра учитывает убитых и раненых.

В частности, с 1 по 9 января ВСУ потеряли 11 355 человек в зоне действия всех российских группировок, с 10 по 16 января — 8695, с 17 по 23 января — 8810, с 24 по 31 января — 9785 военнослужащих. При этом наибольшие потери украинская армия понесла в зоне действия группировки «Центр».

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Сотни жителей Железногорска эвакуировали из-за упавшего БПЛА

В Курской области из-за падения беспилотника временно эвакуировали около 250 жителей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Крушение БПЛА произошло во дворе многоквартирных домов в Железногорске.

Он также сообщил, что никто не пострадал. По его словам, на месте уже дежурят бригады скорой помощи, а все эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры сразу после того, как саперы обезвредят беспилотник.

«Запад» за сутки отразил две контратаки ВСУ под Купянском

Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток отразили две контратаки бригады нацгвардии Украины у села Петровка в Харьковской области на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» поразили пять беспилотников самолетного типа и 80 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Также были выявлены и уничтожены 33 пункта управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат

Украинский военнопленный Вячеслав Танцюра сообщил, что полковник ВСУ систематически отнимал у бойцов банковские карты и забирал их деньги. По его словам, офицер использовал эти средства для азартных игр.

Он добавил, что при возникновении проблем со спутниковым интернетом Starlink командир также избивал дежурного связиста. Данный инцидент произошел во время службы Танцюры в 425-м полку «Скала».

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с двумя людьми в Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области от удара беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Среди пострадавших оказались мужчина и несовершеннолетняя девушка.

Мужчине диагностировали непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча. Подросток получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины.

