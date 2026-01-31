Крушение F-16 и критический удар по ВСУ: новости СВО к вечеру 31 января

Российские войска освободили еще два населенных пункта, американский истребитель F-16 не выстоял против беспилотника, украинские войска потеряли около 1205 солдат, а военные 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово бегут с поля боя. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС РФ подходят к Славянско-Краматорской агломерации

Министерство обороны объявило, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили еще два населенных пункта в зоне проведения специальной операции. Бойцы окончательно выбили противника из села Торецкое в Донецкой Народной Республике. Кроме того, армия продвинулась в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Петровка Запорожской области.

Как считает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец, освобождение Торецкого и Петровки ускорит приход российской армии в Славянско-Краматорскую агломерацию. По его словам, там могут пройти самые трудные бои этого года.

Баранец допустил, что российская армия дойдет до Славянско-Краматорской агломерации уже к началу марта. По его словам, это возможно, потому что у ВС РФ есть большой опыт по взятию крупных городов.

Американский F-16 не выстоял против обычного БПЛА

Министерство обороны также сообщило, что российские военнослужащие с помощью САУ «Мста-С» и «Гвоздика» уничтожили сеть укрепленных позиций, которые были оборудованы врагом в Запорожской области. Предварительно разведывательные беспилотники обнаружили и засекли расположение разветвленных позиций противника.

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

Помимо этого, российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и пункты дислокации формирований ВСУ в 138 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

В Сети также появилась видеозапись, на которой, предположительно, зафиксировано уничтожение истребителя F-16 американского производства на территории Украины. По данным источников, удар был нанесен по аэродрому в районе города Миргорода Полтавской области. Для атаки использовался современный беспилотный летательный аппарат БМ-70.

ВСУ дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским

Как узнал источник в российских силовых структурах, военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины «Магура» стали массово отказываться выполнять приказы. В некоторых случаях бойцы и вовсе дезертируют.

По данным источника, такое поведение украинских солдат вызвано падением авторитета командира из-за его возраста. Кроме того, бойцы уличили комбрига в связях с президентом Владимиром Зеленским, что создает особую угрозу для их жизни.

ВС РФ нанесли тяжелый удар по врагу

По данным Министерства обороны, в течение прошедших суток потери Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции составили около 1205 солдат. Так, в зоне ответственности российской группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 90 человек.

На участке группировки «Запад» украинская сторона лишилась более 150 военнослужащих. Действия группировки «Юг» привели к потерям противника до 130 человек. В свою очередь группировка «Центр» ликвидировала около 420 солдат ВСУ.

В зоне ответственности группировки «Восток» потери украинских войск достигли примерно 375 человек. Еще до 40 военных противник потерял на участке, который контролируется группировкой «Днепр».

ВС Украины Фото: Социальные сети

Зеленского поймали на лжи о скорой победе

Как рассказал бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным Пух, жители Запорожья, находящегося под контролем Киева, ждут освобождения города российской армией. Сам он сложил оружие и вступил в российский добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря. По словам Пуха, жители Запорожья устали от гонений на русский язык.

Тем временем президент Украины врет о якобы приближающейся победе, пока сам занимается коррупцией, заявил пленный военнослужащий из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Руслан Стеблинский. По его словам, глава государства не заинтересован в окончании конфликта, от которого простые украинцы очень устали.

