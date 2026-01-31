Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 11:55

МИД России предложил Украине лучшую гарантию безопасности

Грушко назвал гарантию безопасности России лучшим вариантом для Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Твердая гарантия безопасности России является лучшей гарантией безопасности для Украины, такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. При этом дипломат констатировал, что никто на Западе не говорит об этом, передает РИА Новости.

Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России, — отметил Грушко.

Россия должна быть уверена, продолжил он, что территория Украины не будет использоваться как плацдарм для создания угроз ее безопасности. В таком случае будет обеспечена и безопасность самой Украины, заключил замминистра.

Ранее Грушко констатировал, что сегодня основной вектор Европейского союза направлен на подготовку к якобы неминуемому столкновению с Россией. По его словам, именно на это направление уходят колоссальные ресурсы ЕС.

