В МИД России раскрыли основной вектор Евросоюза Замглавы МИД Грушко: ЕС готовится к якобы неминуемому столкновению с Россией

Основной вектор Европейского союза направлен на подготовку к якобы неминуемому столкновению с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, именно на это направление уходят колоссальные ресурсы ЕС.

Основной вектор направлен на подготовку общества, экономики, военной организации, инфраструктуры к неминуемому, в кавычках, военному столкновению с Россией, — отметил он.

Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Европа не готова к последствиям урегулирования на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, на самом деле ЕС даже не задумывался о таком развитии событий.

До этого бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не осмелились бы атаковать резиденцию главы российского государства Владимира Путина без прямой команды и сопровождения со стороны коллективного Запада. Он назвал киевское руководство марионетками в руках США или европейских стран.