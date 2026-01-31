Военэксперт назвал ключевую ценность освобождения Петровки и Торецкого Военэксперт Баранец: победа в Петровке и Торецком открыла путь к Краматорску

Освобождение населенных пунктов Торецкое в Донецкой Народной Республике и Петровки в Запорожской области ускорит приход Вооруженных сил РФ в Славянско-Краматорскую агломерацию, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, там могут пройти самые трудные бои этого года.

Чем больше населенных пунктов мы будем брать под контроль на этом направлении, тем быстрее мы придем к Славянско-Краматорской агломерации. Там пройдут самые трудные бои этого года, потому что Краматорск — это город-завод, гигантское количество капитальных зданий, огромное количество подземных коммуникаций, — заявил Баранец.

Военэксперт допустил, что российская армия дойдет до Славянско-Краматорской агломерации уже к началу марта. По его словам, это возможно, потому что у ВС РФ есть большой опыт по взятию крупных городов.

Осмелюсь допустить, что к Славянску и Краматорску мы подойдем к началу марта. У нас уже есть опыт по взятию крупных городов, — заключил Баранец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что этой весной ВС РФ могут освободить Донецкую Народную Республику и Херсонскую область. По его словам, также может быть активное продвижение в Луганской Народной Республике.