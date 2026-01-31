Украинские военные заминировали жилой дом при отступлении в Сумской области, армия России преодолела мощный укрепрайон противника в поселке Бересток для дальнейшего наступления на Константиновку. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Российский сапер раскрыл позорную тактику ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы Украины при отступлении в Сумской области оставили смертельную ловушку для мирных жителей, сообщил старший сапер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» с позывным Шахтер. По его словам, после отхода противника из населенного пункта была обнаружена заминированная входная дверь жилого дома.

Российские саперы обнаружили и обезвредили мину на входе в дом, где находились двое престарелых людей, после чего эвакуировали их в безопасное место. Освобожденные жители радушно встретили российских военнослужащих и выразили им благодарность за спасение.

Киев активизировал переброску войск на фоне отступления

После освобождения российскими войсками Белой Березы в Сумской области украинское командование в срочном порядке начало укреплять другое направление, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Резервы ВСУ экстренно перебрасываются в район города Глухов в Сумской области. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Эта вынужденная мера ослабляет фронт на других участках, констатировал военспец. Под Глухов направляются дополнительные войска, в которых армия Украины остро нуждается на иных направлениях. По словам аналитика, данное решение закономерно ведет к ослаблению оборонительных позиций в целом. Успешное продвижение российских войск вынуждает противника «раздергивать» свои силы и средства, резюмировал Марочко.

ВС Украины Фото: Социальные сети

ВС РФ сломили оборону важного рубежа на пути к Константиновке

Российские военные преодолели мощную оборону противника в поселке Бересток, что открыло путь к Константиновке, рассказал офицер управления 10-го танкового полка Южной группировки войск. Украинская сторона заранее превратила этот населенный пункт в хорошо подготовленный укрепленный район, чтобы остановить наступление.

Военнослужащий пояснил, что взятию Берестка предшествовала тщательная подготовка. На полковых полигонах была отработана тактика с учетом всех географических особенностей местности.

Украинских военных обвинили в обстреле сослуживцев при отступлении

Вооруженные силы Украины наносили удары по своим же отступающим подразделениям, заявил старший стрелок Южной группировки войск с позывным Орех. По его словам, это произошло во время прорыва российских сил в населенный пункт Бересток в Донецкой Народной Республике.

Населенный пункт Бересток имеет важное тактическое значение, так как вплотную примыкает к южной окраине Константиновки. Контроль над этим районом позволяет оказывать давление на ключевой город, нарушать логистику противника и создавать плацдарм для дальнейшего продвижения.

Командиров ВСУ уличили в продвижении любовниц по службе

В Вооруженных силах Украины выработалась система быстрого карьерного роста для родственниц и любовниц высокопоставленных командиров, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на источники. Для продвижения их сначала направляют на курсы повышения квалификации.

Формальным основанием для такого назначения являются специальные курсы, которые должны проходить военнослужащие для получения высоких постов. Если раньше на эту учебу отправляли отличившихся на передовой, то теперь там все чаще оказываются молодые девушки примерно 20-летнего возраста. После обучения их направляют на высокие должности в глубоком тылу, где они получают соответствующие воинские звания, а также удостоверения ветеранов боевых действий.

