После отступления в Сумской области Киев активизировал переброску войск Марочко: после потери Белой Березы Киев перебрасывает резервы в Сумскую область

После освобождения российскими войсками Белой Березы в Сумской области украинское командование в срочном порядке начало укреплять другое направление, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Резервы ВСУ экстренно перебрасываются в район города Глухов в Сумской области. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Освобождение Белой Березы нашими военнослужащими — очень неприятная неожиданность для украинского командования, поэтому в срочном порядке в Глухов и его окрестности были направлены резервы, — пояснил аналитик.

Эта вынужденная мера ослабляет фронт на других участках, констатировал военспец. Под Глухов направляются дополнительные войска, в которых армия Украины остро нуждается на иных направлениях. По словам аналитика, данное решение закономерно ведет к ослаблению оборонительных позиций в целом. Успешное продвижение российских войск вынуждает противника «раздергивать» свои силы и средства, резюмировал Марочко.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Речь шла о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).