ВС РФ сломили оборону важного рубежа на пути к Константиновке ТАСС: ВС РФ взяли мощный укрепрайон в Берестке на пути к Константиновке

Российские военные преодолели мощную оборону противника в поселке Бересток, что открыло путь к Константиновке, рассказал ТАСС офицер управления 10-го танкового полка Южной группировки войск. Украинская сторона заранее превратила этот населенный пункт в хорошо подготовленный укрепленный район, чтобы остановить наступление.

По своим географическим характеристикам Бересток — относительно небольшой поселок, но это не должно нас вводить в заблуждение касательно сложности и важности преодоления данного оборонительного рубежа, — сказал он.

Военнослужащий пояснил, что взятию Берестка предшествовала тщательная подготовка. На полковых полигонах была отработана тактика с учетом всех географических особенностей местности.

Сначала с помощью беспилотников были выявлены огневые точки ВСУ, которые затем поражены артиллерией. После артподготовки в бой вступили штурмовые подразделения, продолжил офицер. По его словам, в ходе операции военные встречали и эвакуировали в тыл мирных жителей.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили поезд с украинскими заградотрядами в Харьковской области. Речь идет о составе, перевозившем бойцов 17-го спеццентра службы правопорядка. Этот отряд отправили на фронт, чтобы остановить масштабное дезертирство в армии.