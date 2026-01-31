Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 04:39

ВС РФ сломили оборону важного рубежа на пути к Константиновке

ТАСС: ВС РФ взяли мощный укрепрайон в Берестке на пути к Константиновке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские военные преодолели мощную оборону противника в поселке Бересток, что открыло путь к Константиновке, рассказал ТАСС офицер управления 10-го танкового полка Южной группировки войск. Украинская сторона заранее превратила этот населенный пункт в хорошо подготовленный укрепленный район, чтобы остановить наступление.

По своим географическим характеристикам Бересток — относительно небольшой поселок, но это не должно нас вводить в заблуждение касательно сложности и важности преодоления данного оборонительного рубежа, — сказал он.

Военнослужащий пояснил, что взятию Берестка предшествовала тщательная подготовка. На полковых полигонах была отработана тактика с учетом всех географических особенностей местности.

Сначала с помощью беспилотников были выявлены огневые точки ВСУ, которые затем поражены артиллерией. После артподготовки в бой вступили штурмовые подразделения, продолжил офицер. По его словам, в ходе операции военные встречали и эвакуировали в тыл мирных жителей.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили поезд с украинскими заградотрядами в Харьковской области. Речь идет о составе, перевозившем бойцов 17-го спеццентра службы правопорядка. Этот отряд отправили на фронт, чтобы остановить масштабное дезертирство в армии.

ВС РФ
ВСУ
Харьковская область
укрепления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский сапер раскрыл позорную тактику ВСУ в Сумской области
Бездетность, тяжелая болезнь, уход со сцены: как живет Андрей Губин
Куба забила тревогу на фоне действий США
Россияне готовы плыть через Босфор даже после трагедии со Свечниковым
Маколей Калкин почтил память своей «мамы» по съемочной площадке
В Госдуме назвали лучший способ инвестировать деньги
Стало известно, когда семью Усольцевых могут признать погибшими
После отступления в Сумской области Киев активизировал переброску войск
Представитель Долиной сообщил о вынужденных мерах на концертах певицы
Умерла звезда «Один дома» Кэтрин О'Хара: досье, причина смерти, лучшие роли
ВС РФ сломили оборону важного рубежа на пути к Константиновке
Украинских военных обвинили в обстреле сослуживцев при отступлении
Названы пять вакцин, продлевающих жизнь пожилым людям
Сенату США удалось избежать полного шатдауна правительства
Отмена концертов, пополнение в семье, мнение об СВО: как живет Сабуров
В США сообщили об экстраординарной финансовой активности Ирана
«Ребенок в тяжелом состоянии»: в ДТП под Петербургом погибла семейная пара
Михалков счел справедливыми итоги прошедшей кинопремии «Золотой орел»
Новые документы по делу Эпштейна: в чем обвинили Трампа, что известно
Гейтс опроверг сообщения о вечеринках с девушками на вилле Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.