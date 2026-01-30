Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 16:54

ВС России превратили поезд с бойцами ВСУ в «адский экспресс»

ВС России уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
ВС РФ уничтожили поезд с украинскими заградотрядами в Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур. По его словам, речь идет о составе, перевозившем бойцов 17-го спеццентра службы правопорядка.

Уничтожен железнодорожный состав, перевозящий личный состав 17-го центра специального назначения военной службы правопорядка, — отметил источник.

Этот отряд отправили на Харьковское направление, чтобы остановить масштабное дезертирство в армии. Как уточнил источник, в украинских СМИ начали публиковать некрологи о ликвидированных военнослужащих, которые были в поезде.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли мощный удар по Дворцу культуры и отдыха «Октябрь» в Константиновке ДНР. Отмечается, что атака была проведена с помощью авиабомбы ФАБ-3000. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

До этого силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в ходе недельной операции. Помимо этого, ВС России за неделю поразили три украинские боевые машины РСЗО.

