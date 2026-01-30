Зимняя Олимпиада — 2026
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры

ВКС России ударили ФАБ-3000 по ДК с украинскими военными в Константиновке

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Воздушно-космические силы России нанесли мощный удар по Дворцу культуры и отдыха «Октябрь» в Константиновке Донецкой Народной Республики, который украинские войска переоборудовали в казарму, сообщил Telegram-канал «Изнанка». Отмечается, что атака была проведена с помощью авиабомбы ФАБ-3000. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

На опубликованных авторами кадрах можно увидеть момент прилета по пункту дислокации противника. Российский беспилотник-разведчик также зафиксировал последствия удара в виде существенных повреждений здания.

Ранее сообщалось, что массированная атака украинских беспилотников на территорию России была предотвращена в результате точечного удара ракетой комплекса «Искандер». Российские военные поразили украинский пункт управления дронами. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Прежде на видео попал удар «Искандерами» по крупному сосредоточению украинских военных в Харьковской области. Основной задачей российских военных в этой операции было уничтожение целого ракетного дивизиона Вооруженных сил Украины.

