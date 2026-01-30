Расстрел мирных жителей, БПЛА над Крымом, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 30 января

Территория России в прошедшие сутки вновь подверглась ударам украинской армии. В результате пять человек получили ранения разной степени тяжести, один мужчина погиб. Противник девять раз обстрелял территорию Курской области и пять раз — Белгородской. Беженцы из Ямполя рассказали о зверствах украинских бойцов по отношению к мирному населению, а также о мародерстве с их стороны. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

20 беспилотников ликвидированы над Россией за сутки

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны России ликвидировали в небе над регионами 20 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 11:00 до 20:00 по одному БПЛА были сбиты над Белгородской областью и акваторией Азовского моря.

Еще 18 дронов уничтожили в течение ночи, уточнили в военном ведомстве. Семь из них были нейтрализованы над Брянской областью, пять — над Республикой Крым, по два — над Ростовской областью и акваторией Черного моря, а также по одному БПЛА уничтожили над Астраханской и Курской областями.

Женщина ранена в результате атаки на Брянскую область

В результате атаки БПЛА на Брянскую область пострадала женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошел в селе Новый Ропск Климовского района.

«Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Также Богомаз сообщил, что повреждения получили два гражданских автомобиля.

ВСУ девять раз обстреляли из артиллерии Курскую область

Курская область за прошедшие сутки подверглась атаке восьми БПЛА, четыре раза дроны сбросили взрывные устройства, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что ВСУ девять раз обстреляли отселенные районы.

«В селе Бегоща Рыльского района два FPV-дрона атаковали территорию дома. В результате удара ранены два человека: у 97-летней женщины контузия, у 67-летнего мужчины осколочные ранения груди и ноги», — рассказал он.

Хинштейн добавил, что пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу, где им оказали всю необходимую помощь.

На Херсонщине БПЛА повредили линии электропередачи

Три БПЛА были сбиты над Херсонской областью, они упали в Азовское море, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, еще три дрона были уничтожены над Геническим муниципальным округом.

«Зафиксированы повреждения линий электропередачи. Аварийные бригады уже работают на местах», — заявил он.

В Минобороны не комментировали последствия атак на Херсонскую область.

Мужчина погиб в результате удара дрона по машине грайворонской больницы

За сутки над Белгородской областью уничтожены 10 БПЛА, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Также, по его словам, ВСУ пять раз обстреляли населенные пункты региона, выпустив по ним 27 боеприпасов.

«В городе Грайвороне от удара дрона по легковому автомобилю погиб водитель Грайворонской ЦРБ. От удара еще одного беспилотника пострадала супружеская пара. Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода, его супруга продолжает лечение амбулаторно», — сообщил Гладков.

Он добавил, что в результате атак поврежден частный дом, остекление одной квартиры и несколько гражданских автомобилей. В Минобороны не комментировали ситуацию.

18 лет тюрьмы за подготовку терактов по заказу Украины

Суд приговорил жителя Рязанской области к 18 годам лишения свободы за подготовку терактов, которые он планировал совершить по указанию украинских спецслужб.

«Суд назначил ему путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы, из которых первые четыре года — с отбыванием в тюрьме, а остальной срок наказания — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

ВСУ расстреливали мирных жителей в Ямполе

ВСУ стреляли в местных жителей в подвале, препятствовали их эвакуации и занимались мародерством, сообщили беженцы из Ямполя. По их словам, украинские солдаты буквально выпотрошили каждый дом.

«Каждый дом обчищен. Мародерство процветало во всем. И всеми. Ни одного дома нет, чтобы не почищено. Телевизоры забирали, мопеды забирали, мотоциклы забирали. Даже мелочь такую, как грабли, тяпки», — рассказал один из них.

Он добавил, что все награбленное бойцы упаковывали в посылки и куда-то отправляли.

Украинские солдаты массово бегут из воинских частей

Часть механизированного батальона 110-й бригады ВСУ покинула позиции в районе Покровского в Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«110-я бригада ВСУ продолжает нести потери на территории Запорожской и Днепропетровской областей. По последним данным со стороны противника, <…> оголенным оказался участок фронта длиной не менее двух километров», — заявил он.

Также почти половина мобилизованных мужчин сбежали из учебного лагеря сразу после прибытия, сообщил пленный украинский солдат Игорь Арцимович. По его словам, офицеры не досчитались 80 человек из 180.

«Обмундирования, бронежилетов не было, никто не хотел воевать, все хотели вернуться домой», — отметил Арцимович.

