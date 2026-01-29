Зимняя Олимпиада — 2026
Дроны дотянулись до F-16: как «Рубикон» разнес истребитель США на Украине?

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Российские дроноводы уничтожили F-16 на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Что известно, где находился самолет, как это удалось сделать при помощи беспилотника?

Как «Рубикон» разнес F-16 на Украине

Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сообщил, что 26 января на аэродроме Канатово вблизи населенного пункта Кропивницкий в Кировоградской области был уничтожен макет истребителя F-16ADV ВСУ, предназначенный для тренировки инженерно-технических служб.

Публикация сопровождается видео с дрона-камикадзе, на котором отчетливо идентифицируется цель. За доли секунды до удара изображение пропадает.

В чем особенность пораженного F-16

Предположительно, это был первый истребитель F-16, который передали украинским войскам, утверждает Telegram-канал ANNA NEWS. Машину отправили на Украину с глубокого хранения — самолет отличается характерным желтым «налетом» на остеклении кабины.

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении истребителей как раз на фоне такого же нелетного F-16A, отметил канал. Предполагалось, что они переданы для использования в качестве доноров запасных частей.

Украинский Telegram-канал Military analytics пишет, что «украинские военные паблики подтверждают удар, но заявляют, что это может быть макет самолета».

«Несмотря на то что это нелетный образец, макетом он не является. Изделие предназначено для проведения учебных занятий по обслуживанию самолетов для наземных служб», — подчеркнул Telegram-канал «Оборонка».

О том, что речь идет не о боевой версии самолета, пишет и Telegram-канал «Росич», ссылаясь на косвенные признаки, в числе которых называет желтый фонарь кабины.

«Речь идет об устаревшем F-16ADF, снятом с эксплуатации еще в начале 2000-х. Такие самолеты США часто использовали для обучения и вспомогательных задач, а не для реальных боевых вылетов. Подобные борта нередко сохраняются на аэродромах как учебные или резервные», — пояснил источник.

Telegram-канал «Военный осведомитель» подчеркнул, что на макетность пораженной цели указали в самом «Рубиконе». Также на это указывают нехарактерная угловатая форма воздухозаборника, который на настоящих F-16 является полукруглым, и провисающие крылья, добавил канал.

Истребитель F-16 Истребитель F-16 Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Каким дроном ударили по истребителю США на Украине

«Для удара на дальности более 180 км только от линии боевого соприкосновения был использован, по всей видимости, ударный беспилотник „Италмас“ с характерным двигателем в передней части корпуса», — считает ANNA NEWS.

Источник утверждает, что кадры с поражением радиолокационных станций, вертолетов, а теперь и самолета на большой дальности с помощью управляемых дронов свидетельствуют о возросших возможностях российских военных по обнаружению и поражению целей.

Удар по F-16ADV нанес дрон-камикадзе БМ-35 со Starlink, утверждает «Военный осведомитель».

«Тенденция такова, что российские дроны-камикадзе уже постепенно подбираются к украинской реактивной авиации на аэродромах», — добавил канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВС РФ ранее сбили F-16

В январе командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в интервью для канала «Соловьев Live» рассказал, что F-16 ВСУ стал «самой интересной целью» для его расчета, получившего С-300 на вооружение в декабре 2024 года.

«Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему (истребителю. — NEWS.ru) работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — объяснил Север.

О том, где и когда конкретно был сбит самолет, Север не рассказал. Министерство обороны РФ также не комментировало эти сведения.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru предположил, что F-16, сбитый расчетом Севера, мог попасть под прицел российских зенитчиков при перелете с одного аэродрома на другой — например, из района дежурства в сторону более удаленной авиабазы.

F-16
истребители
Россия
Украина
Егор Зверев
Е. Зверев
