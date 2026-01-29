«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?

СМИ и Telegram-каналы пишут, что Россия прекратила удары по энергетике Украины. Официальные источники эту информацию не комментировали. Что известно, кто распространил сведения, реально ли перемирие?

Правда ли Россия прекратила удары по энергетике Украины

Военкор Владимир Романов заявил со ссылкой на источник, что с 07:00 мск 29 января в ВС России введен запрет на огневое поражение любых объектов в Киеве и области, а также объектов инфраструктуры по всей Украины.

«Соответствует ли данная информация действительности — узнаем по динамике ударов (их отсутствию) уже в ближайшие сутки», — добавил Романов.

Позднее он сообщил, что представленные сведения, «к сожалению, — правда». По его словам, 28 января в войска на высшем уровне поступил документ, который содержит в том числе следующие положения:

«Исключить поражение объектов в пределах г. Киева и Киевской области, а на всей территории Украины — объектов энергетикой инфраструктуры (электроподстанции, теплоэлектроцентралей, гидроэлектростанций, газовых хранилищ, нефтебаз и хранилищ ГСМ) — с 28 января 2026 г. до особых указаний».

«Устно распространяется внутренняя информация, что якобы ограничение действует до 03.02.2026. При этом в самом документе конкретных сроков окончания запрета на удары не указано», — отметил Романов.

На Украине также пишут о неком энергетическом перемирии, но также на уровне слухов. Издание «Страна» упоминает об этом в контексте переговоров России и Украины в Абу-Даби, которые запланированы на 1–2 февраля.

«Возможно, к этому и привязана дата завершения энергоперемирия (если оно действительно объявлено). А будет ли мораторий на удары продолжен или нет, в таком случае будет зависеть от итогов переговоров», — указали журналисты.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что не будет давать комментариев о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Также он не стал говорить о возможных переговорах между сторонами на эту тему.

«Перемирие Шредингера», — прокомментировал ситуацию пользователь Telegram Анатолий В.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что Украина может предложить России за прекращение ударов

Слухи о «тайном энергетическом перемирии» распространились аккурат перед наступлением на Киев мощных холодов, которые в случае новых ударов могут окончательно превратить столицу Украины в непригодную для жизни в зимний период локацию, утверждает Telegram-канал «МИГ России».

Что Украина может предложить России на этом фоне, задается вопросом Telegram-канал «Военный осведомитель»: «Украинские удары по российской энергетике даже глупо сравнивать, они наносятся исключительно ради видимости ответок, тогда как энергосистема Украины в эту зиму близка к краху как никогда прежде».

По мнению авторов, окно нанесения как можно большего ущерба украинской экономике через ее энергосистему закрывается, так как остался всего месяц зимы и лишь несколько холодных дней.

«Если возможное перемирие будет временным, но на длительный срок, то это даст противнику жизненно важную передышку для ремонта поврежденных ТЭЦ и подстанций, чтобы преодолеть последний месяц зимы с наименьшими издержками», — считает источник.

Единственно возможной ответной уступкой, утверждает канал, следует рассматривать мораторий на удары по российской нефтегазовой инфраструктуре. Однако, по мнению авторов, этот сектор не так зависим от времени года, поэтому удары ВСУ по нему что зимой, что весной, что летом будут наносить одинаковый ущерб по последствиям в отличии от ударов по украинской энергетике.

«Как итог, выгоды для России при отказе от ударов по энергетике Украины именно в текущий момент времени совершенно непропорциональны выгодам от их продолжения. Противник отчаянно выпрашивает такое перемирие не просто так и должен предложить взамен нечто гораздо более ценное, чего у него, на первый взгляд, просто нет», — продолжил «Военный осведомитель».

Источник не исключил, что целью такого возможного шага со стороны России может быть достижение более долгосрочных и полномасштабных договоренностей, что сейчас обсуждается делегациями в ОАЭ.

При чем здесь США

Политолог Юрий Баранчик пишет, что для России удары по украинской энергетике — один из немногих инструментов стратегического давления без перехода в ядерный удар.

«Отказываться от него просто так невозможно. Украина взамен предлагает прекратить атаки по НПЗ и морской инфраструктуре. Но эти атаки пока носят ограниченный характер и не создают для России системного кризиса. А вот украинская энергетика уже в хроническом предынфарктном состоянии — два-три мощных удара, и она ляжет. Иными словами, обмен неравноценный», — утверждает Баранчик.

Задаваясь вопросом о целесообразности такого перемирия в принципе, политолог указывает на участие третьего игрока в лице США. По его словам, Америке не нужна победа России, но и бесконечная война в Европе также не является желаемым сценарием.

Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Трамп мыслит не категориями „ценностей“, а категориями управляемости. Ему важно снизить температуру конфликта, чтобы освободить руки для Ирана, Китая и внутренней экономики. Энергетическое перемирие — дешевый способ создать иллюзию деэскалации без сложных политических решений», — пояснил Баранчик.

Таким образом, заключил политолог, энергетическое перемирие возможно только в одном случае: если оно станет частью более крупного пакета, где Россия получает не символические жесты, а реальные стратегические уступки — по территориям (выход ВСУ с занимаемой территории ДНР), санкциям или европейской (мировой) архитектуре безопасности.

«Само по себе оно (энергетическое перемирие. — NEWS.ru) Москве не нужно от слова „совсем“», — подытожил Баранчик.

