Погода в Москве в четверг, 29 января: аномальный холод приближается?

Четверг в Москве станет переходным днем перед дальнейшим похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода в столице ожидается в четверг, 29 января, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 29 января

По словам Вильфанда, в четверг будет переходный день, начнется изменение циркуляции на севере Европы, северо-западной европейской территории.

«Над Баренцевым морем формируется антициклон. В четверг температура пониженная, −8–15 градусов ночью, днем −7–10, что ниже нормы на 1–2 градуса», — сообщил метеоролог.

Уже в пятницу, 30 января, будет понижение температуры: ночью −15–20 градусов, днем −10–15. В субботу, 31 января, ночью −17–23, днем около −15.

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об аномально низкой температуре в столице с 30 января по 3 февраля.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 30 января по 3 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы (норма среднесуточной температуры воздуха — −6–8 градусов)», — говорится в сообщении пресс-службы главка.

Аналогичное предупреждение распространило и ГУ МЧС по Московской области.

С утра 29 января в Москве −11,1 градуса. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием холодного атмосферного фронта.

«В Москве и по области ожидается облачная погода, вечером — с неустойчивыми прояснениями, временами снег, но выпадет уже не более 3–5 мм осадков. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Температура воздуха днем −7–10 градусов, в Подмосковье — −6–11 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт. ст.», — отметил Тишковец.

Он добавил, что около полуночи осадки прекратятся и непогода на двое суток возьмет паузу. Это позволит городу в спокойном режиме устранять последствия снегопадов. Синоптик уточнил, что вчера на главной столичной метеостанции ВДНХ суммарно выпало 14 мм осадков, благодаря чему для 28 января побит рекорд 2005 года, когда было 13,7 мм.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 29 января

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня на метеорологические условия в Санкт-Петербурге сохранит влияние гребень скандинавского антициклона. В такой ситуации, на фоне растущего атмосферного давления, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в городе составит −9–11 градусов, в Ленинградской области — −9–14 градусов. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу местами небольшой снег, ночью −15–17 градусов, днем −11–13 градусов.

