В Куршевеле сгорел бутик после вечеринки с Собчак: что известно, скандал

Во французском Куршевеле сгорел бутик бренда «Рандеву», в котором проходил скандальный корпоратив с участием журналистки Ксении Собчак, блогера Оксаны Самойловой и других знаменитостей. Что об этом известно, за что раскритиковали российских звезд?

Что известно о сгоревшем бутике в Куршевеле

Пожар произошел в здании пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes, где располагался бутик российской обувной сети «Рандеву» (Rendez-Vous). По информации France24, огонь вспыхнул на мансарде и быстро распространился, из-за чего экстренно эвакуировали около 300 человек. Пожарным долго не удавалось локализовать возгорание, возникла угроза перехода огня на соседний отель Le Lana. В тушении участвовали свыше 140 спасателей. По данным французских СМИ, четверо пожарных получили легкие травмы. Отмечается, что возгорание началось еще во вторник, но потушить его удалось только утром 28 января.

Бутик «Рандеву» в результате пожара сильно пострадал. Сейчас он закрыт, его работа приостановлена на неопределенный срок.

«Все уничтожено», — сказал очевидец на французском языке, снявший полыхающее здание на видео.

Что за скандальный корпоратив прошел в сгоревшем бутике

В начале января бренд «Рандеву» организовал VIP-корпоратив для звезд в честь юбилея компании. Отдых в Куршевеле сопровождался перелетами на частных вертолетах и фотосъемками. В мероприятии приняли участие 14 гостей и около 10 сотрудников компании.

Сообщалось, что на горнолыжный курорт приехали многие звезды и блогеры, в том числе Ксения Собчак и Оксана Самойлова. А хедлайнером вечеринки стала певица Патрисия Каас.

Звездных туристов угощали дорогими алкогольными напитками и лакшери-фуршетом с икрой и морепродуктами. Пользователи Сети и участники СВО раскритиковали российских селебрити, назвав пресс-тур «пиром во время чумы».

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что организаторы праздника в Куршевеле в честь обувной сети не сделали выводов из скандала с «голой» вечеринкой. По его словам, подобные события никак не соотносятся с простыми россиянами.

«Зато — или поэтому — они совершили все возможные ошибки, которые можно. Заграница, заоблачный во всех смыслах отель для „инфлюэнсеров“ — уже только одно это вызвало справедливое возмущение россиян», — подчеркнул парламентарий.

