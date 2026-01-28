Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 18:00

В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бутик бренда Rendez-Vous в Куршевеле, где проходил скандальный корпоратив с участием российских звезд, сгорел, сообщает Telegram-канал «112». Возгорание началось еще во вторник, но потушить его удалось только утром 28 января. По предварительной информации источника, из отеля были эвакуированы 100 человек, пострадавших нет.

Накануне стало известно, что российская обувная сеть Rendez-Vous организовала пресс-тур для звезд в честь юбилея компании. Отдых в Куршевеле сопровождался перелетами на частных вертолетах и фотосъемками. В мероприятии приняли участие 14 гостей и порядка 10 сотрудников компании. Мероприятие вызвало волну критики в Сети.

Ранее зампред Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что Следственному комитету стоит проверить сеть магазинов Rendez-Vous после многомиллионного праздника в Куршевеле. По его словам, вечеринка вызывает подозрения в выводе активов и финансировании экономики враждебных государств.

Куршевель
вечеринки
бренды
корпоративы
пожары
