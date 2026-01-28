Работа над ролью, развод, регистрация ИП: как живет Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов начал работать над новой ролью после освобождения из колонии. Что об этом известно, где будет играть актер, как живет Ефремов, каким бизнесом он решил заняться?

Над какой ролью работает Ефремов

NEWS.ru сообщал, что актер уже посетил две репетиции спектакля «Без свидетелей». Ефремов вошел в здание театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» через служебный вход, избегая общения с представителями прессы. Артиста приняли в труппу в сентябре прошлого года.

Художник-постановщик спектакля Юрий Купер подтвердил факт начала работы. Ранее в СМИ появлялась информация о возможной отмене постановки, однако эти слухи не соответствуют действительности.

«Как пропала информация о спектакле? Ничего не отменяли. Прямо сейчас идет репетиция этого спектакля с Михаилом Ефремовым. Позвоните директору театра», — заявил Купер.

В декабре 2025-го актер Иван Охлобыстин заявил, что Ефремов полон сил и занят подготовкой к спектаклю. При этом после условно-досрочного освобождения актер дистанцировался ото всех, уточнил Охлобыстин.

Ранее стало известно, что в феврале 2026 года запланирована премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова. Партнершей Ефремова, как сообщалось, будет Анна Михалкова.

Михаил Ефремов Фото: Стрингер/NEWS.ru

Как сейчас живет Ефремов

Ефремов в апреле 2025 года покинул колонию в Белгородской области, в которой отбывал наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное в состоянии опьянения. Актер на заседании суда заверил, что больше не будет садиться за руль и не планирует восстанавливать водительское удостоверение. Также он пообещал навсегда отказаться от употребления алкоголя.

Помимо новой роли в театре, Ефремов также планирует вернуться на экраны. Артист готовится к съемкам в антиутопии продюсера и режиссера Сергея Кальварского, сценарий которой был написан специально под него.

В декабре стало известно, что актер зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности указано «представление в средствах массовой информации». В качестве дополнительного вида деятельности фигурирует «деятельность в области фотографии».

Что известно о разводе Ефремова

После выхода из тюрьмы Ефремов развелся с женой Софьей Кругликовой. Как писал NEWS.ru, бывшая супруга после расторжения брака получила знаменитую шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке, где Ефремов находился под домашним арестом. Ей также отошли 45-метровая квартира на Большой Никитской и загородный дом с участком в СНТ «Рябинушка» в Подмосковье.

Во владении артиста осталась лишь 67-метровая квартира на Никитском бульваре. Кроме того, Ефремов сохранил за собой 50%-ную долю в квартире площадью 123 квадратных метра на Тверской улице.

