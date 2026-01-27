Дочь Ефремова объяснила неэтичность назначения Богомолова в Школу-студию

Назначение режиссера Константина Богомолова на должность и.о ректора Школы-студии МХАТ — поспешное и некорректное, выразила мнение в разговоре с NEWS. театральный критик, дочь Олега Ефремова Анастасия. Она добавила, что со смерти бывшего ректора Игоря Золотовицкого еще не прошло 40 дней.

Я не буду обсуждать личность Богомолова, потому что Костя сделал все для того, чтобы о его личности сложилось определенное мнение. Я бы погоревала о столь поспешном решении министерства культуры. Я понимаю, что это их прерогатива, назначают они. Но мы только похоронили Игоря, все кто его знал, на эту тему печалятся: он был прекрасный, замечательный, очень хороший ректор. Но почему не подождать хоть какое-то время, что Костя без работы мается? Наверное, у него есть какие-то занятия и не рухнет и Школа-студия, если хотя бы 40 дней дождутся, — сказала Ефремова.

Ранее преподаватель, актер театра и кино профессор Авангард Леонтьев назвал решение назначить Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ случайным. Он добавил, что главная проблема в том, что Богомолов не имеет никакого отношениям к традициям педагогики МХАТа.