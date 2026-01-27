Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 19:04

Дочь Ефремова объяснила неэтичность назначения Богомолова в Школу-студию

Дочь Олега Ефремова Анастасия: в Школе-студии еще не отгоревали по Золотовицкому

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Назначение режиссера Константина Богомолова на должность и.о ректора Школы-студии МХАТ — поспешное и некорректное, выразила мнение в разговоре с NEWS. театральный критик, дочь Олега Ефремова Анастасия. Она добавила, что со смерти бывшего ректора Игоря Золотовицкого еще не прошло 40 дней.

Я не буду обсуждать личность Богомолова, потому что Костя сделал все для того, чтобы о его личности сложилось определенное мнение. Я бы погоревала о столь поспешном решении министерства культуры. Я понимаю, что это их прерогатива, назначают они. Но мы только похоронили Игоря, все кто его знал, на эту тему печалятся: он был прекрасный, замечательный, очень хороший ректор. Но почему не подождать хоть какое-то время, что Костя без работы мается? Наверное, у него есть какие-то занятия и не рухнет и Школа-студия, если хотя бы 40 дней дождутся, — сказала Ефремова.

Ранее преподаватель, актер театра и кино профессор Авангард Леонтьев назвал решение назначить Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ случайным. Он добавил, что главная проблема в том, что Богомолов не имеет никакого отношениям к традициям педагогики МХАТа.

Константин Богомолов
Ефремов
назначения
ректоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какие приспособления для чистки снега бывают и как их правильно выбрать
Скользкие улицы: кто несет ответственность за гололед и вашу безопасность
Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице
В Госдуме увидели одну тенденцию в отношении Европы к Украине
Потерявшая квартиру Долина дала концерт в крошечном баре и попала на видео
«Нас это мало волнует»: пресс-секретарь Лукашенко ответила на угрозы Киева
Мишустин дал новый статус добровольцам Росгвардии в российском приграничье
Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым
Взрыв произошел на электроподстанции в Москве
Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию
Точность и толщина: как геометрия влияет на срок службы металлоконструкций
Мрак в Киеве, происки НАТО у границ РФ, Меньшова vs Богомолов: что дальше
В какой город России переехать. Топ городов по уровню жизни, климату, ценам
Названы проблемы, которые встали перед Польшей из-за БПЛА
ЕС заключил еще одну историческую торговую сделку на фоне угроз Трампа
Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась
«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников
В Верховной раде раскрыли, на чем держится власть Зеленского
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших бойцов
«Критика и шельмования»: патриарх Кирилл преподал урок уважения к учителям
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.