Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 15:08

Старейший педагог МХАТа назвал назначение Богомолова случайным

Актер Леонтьев назвал случайным назначение Богомолова ректором Школы-студии

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Решение назначить Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ случайное и сам он случайный человек в театральном вузе, поделился мнением с NEWS.ru бывший преподаватель, актер театра и кино, профессор Авангард Леонтьев. Он добавил, что главная проблема в том, что Богомолов не имеет никакого отношениям к традициям педагогики МХАТа.

Я попрошу Ольгу Любимову пересмотреть это решение. Оно мне кажется случайным. Случайным кажется Богомолов. Потому что он — режиссер и к традициям педагогики Художественного театра не имеет отношения. Школа должна быть традиционна. И это [назначение] неправильно, — сказал Леонтьев.

Актер добавил, что Школой-студией должен руководить не режиссер, а педагог, понимающий и поддерживающий принципы Художественного театра, сформированные Станиславским и Немировичем-Данченко. Леонтьев отметил, что в самой Школе-студии МХАТ есть достойные люди, которые бы могли занять место ректора ведущего театрального учреждения, освободившееся после смерти Игоря Золотовицкого.

Леонтьев в 1968 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Павла Массальского), в 1980-х годах сам преподавал в Школе-студии, в настоящее время входит в состав труппы МХТ им. Чехова.

Ранее стало известно, что выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра культуры пересмотреть назначение Богомолова на пост и. о. ректора. В своем отрытом письме, опубликованном актером и выпускником студии Антоном Шагиным, они выступают против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер.

Константин Богомолов
ректоры
актеры
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первый за 25 лет концерт группы t.A.T.u. сорвался
Российские военные захватили партию древних американских пулеметов ВСУ
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
«Держитесь подальше от США»: экс-глава ФИФА призвал бойкотировать ЧМ-2026
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.