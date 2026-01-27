Старейший педагог МХАТа назвал назначение Богомолова случайным

Решение назначить Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ случайное и сам он случайный человек в театральном вузе, поделился мнением с NEWS.ru бывший преподаватель, актер театра и кино, профессор Авангард Леонтьев. Он добавил, что главная проблема в том, что Богомолов не имеет никакого отношениям к традициям педагогики МХАТа.

Я попрошу Ольгу Любимову пересмотреть это решение. Оно мне кажется случайным. Случайным кажется Богомолов. Потому что он — режиссер и к традициям педагогики Художественного театра не имеет отношения. Школа должна быть традиционна. И это [назначение] неправильно, — сказал Леонтьев.

Актер добавил, что Школой-студией должен руководить не режиссер, а педагог, понимающий и поддерживающий принципы Художественного театра, сформированные Станиславским и Немировичем-Данченко. Леонтьев отметил, что в самой Школе-студии МХАТ есть достойные люди, которые бы могли занять место ректора ведущего театрального учреждения, освободившееся после смерти Игоря Золотовицкого.

Леонтьев в 1968 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Павла Массальского), в 1980-х годах сам преподавал в Школе-студии, в настоящее время входит в состав труппы МХТ им. Чехова.

Ранее стало известно, что выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра культуры пересмотреть назначение Богомолова на пост и. о. ректора. В своем отрытом письме, опубликованном актером и выпускником студии Антоном Шагиным, они выступают против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер.