Развод, возвращение на сцену, отношение к СВО: как живет Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» после освобождения из колонии. Что еще известно о жизни Ефремова, правда ли, что он разводится с женой, как артист относится к СВО?

Что известно о возвращении Ефремова на сцену

Художественный руководитель театра Никита Михалков лично представил нового актера труппе.

«Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. Лично я считаю, что судьба его многому научила», — сказал режиссер.

Михалков добавил, что Ефремов наверняка переосмыслил многие вещи за годы заключения. Кроме того, он отметил, что актерское мастерство артиста никак не пострадало.

Уже в начале следующего года зрители смогут увидеть Ефремова на сцене в новой постановке. В феврале 2026 года запланирована премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова.

Друг и коллега Ефремова Михаил Горевой рассказал, что партнершей Михаила в спектакле «Без свидетелей» будет Анна Михалкова.

«Михаил Олегович — большой артист, я точно знаю, я с ним с института. Он художник, и он будет заниматься своим делом, выходить к зрителю под руководством большого мастера. Насколько я знаю, партнершей Михаила Олеговича будет Анна Михалкова — большущая русская актриса. Так что очень все хорошо, мне все это очень нравится. Я этого очень жду. И давайте пожелаем Михаилу Олеговичу сил, а уж таланта ему не занимать. Давно ждем его и на сцене, и в кадре», — сообщил Горевой.

Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд сократил срок наказания до 7,5 лет, а в марте этого года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова.

Что известно о разводе Ефремова

В начале сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что Ефремов официально оформил развод с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. По данным канала, фактически семья прекратила отношения несколько месяцев назад, а сейчас завершила юридическое оформление развода.

Кругликова в разговоре с NEWS.ru отказалась отвечать на слухи о разводе.

«Я не стану это комментировать, до свидания», — заявила она.

Адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с NEWS.ru также не стал опровергать слухи о разводе своего клиента. Он заявил, что вместе с Ефремовым пока воздержится от каких-либо комментариев.

Предполагается, что Ефремов перестал общаться с супругой из-за постоянных конфликтов. Решающим моментом, по информации журналистов, стало его трехдневное свидание в колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Ефремов и Кругликова заключили брак в 2002 году. У пары трое детей: дочь Вера родилась в 2004 году, Надежда — в 2007 году, сын Борис — в 2010 году.

Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как Ефремов относится к СВО

Ефремов до сих пор публично не высказывался на тему спецоперации, однако его слова на эту тему ранее процитировал адвокат Петр Хархорин.

«Мы на эту тему говорили, когда я был у него три недели назад. Его колония находится очень близко к границе, где идет спецоперация. <...> А Ефремов сказал следующее: „Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас“. Вот практически дословно, что он мне сказал», — сообщил в 2022 году Хархорин в беседе с MK.ru.

Кроме того, СМИ писали, что артист якобы хотел отправиться в зону СВО из колонии. SHOT сообщал, что артист говорил о готовности быть танкистом, ведь умеет водить. Адвокат Падалко не подтвердил эти сведения.

