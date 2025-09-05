Погода в Москве в пятницу, 5 сентября: шторм и град застанут врасплох?

Москвичей ждет бабье лето — в ближайшие дни будет солнечно и без осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в пятницу, 5 сентября, будет ли шторм и град? Что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 5 сентября

По данным Тишковца, температура воздуха в Москве с утра составила плюс 10,8 градуса. Без осадков. Атмосферное давление 753,3 мм рт. ст.

По его словам, в течение дня синоптическая ситуация обусловится гребнем антициклона. Облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, северо-восточный 3–8 м/с, и потеплеет до плюс 18–21 градуса. Атмосферное давление стабильное — 753 мм рт. ст.

«В выходные москвичей ждет бабье лето — относительно солнечно, осадки исключены. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Ночью около плюс 10 градусов, днем плюс 19–22 градуса. Показания барометров подрастут и составят 756 мм рт. ст.», — рассказал синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что хорошая погода продержится в Москве как минимум до середины следующей недели.

«Будет летняя погода. Температура будет выше нормы на 3–4 градуса, осадков не ожидается, поэтому в Москве вполне можно удовольствие получать от погоды. И если до конца рабочей недели температура ожидается в диапазоне 19–22 градусов, то в субботу-воскресенье она будет от 20 до 25. Такой режим погоды продержится с большой долей вероятности до следующей пятницы», — добавил Вильфанд.

Минимальная ночная температура составит 10–12 градусов в Москве и 8–13 градусов в Московской области.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 5 сентября

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в пятницу Санкт-Петербург окажется под влиянием теплого сектора циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура останется выше климатической нормы.

Температура воздуха составит плюс 21–23 градуса, по области — плюс 19–24 градуса. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 6 сентября, в Петербурге без осадков, ночью плюс 13–15 градусов, днем плюс 23–25 градусов.

