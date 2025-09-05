Встреча с акулой: как избежать нападения? Инструкция по спасению жизни

Впереди бархатный сезон, который манит своим комфортом в жарких странах. Теплая вода и неагрессивное солнце будто бы приглашают собрать чемодан, взять горящий тур и махнуть в теплые края — подальше от серых осенних будней. Однако любой заплыв от берега во время отпуска, особенно если он проходит, к примеру, на Красном море или у берегов Филадельфии, может стать фатальным.

Где обитают акулы: зона повышенного риска

Встреча с акулой в открытой воде — кошмар для многих. Однако знание простых правил может кардинально изменить ситуацию и сохранить жизнь. Грамотное поведение значительно снижает риск нападения этого хищника.

Акулы обитают по всему миру, но наибольшая концентрация опасных для человека видов отмечается в теплых прибрежных водах. Высокая вероятность встречи с ними у побережья Австралии, ЮАР, США (Флорида, Калифорния), Бразилии. В Египте (Красное море), на Багамах, Мальдивах и в Таиланде также фиксируются случаи нападений.

Как не встретиться с акулой: профилактика

Чтобы минимизировать риск, избегайте купания в сумерках и на рассвете, не заплывайте далеко в одиночестве, не заходите в воду с кровоточащими ранами. Не стоит плавать рядом с рыбаками или в местах скопления морских птиц, которые могут указывать на кормовую активность хищников. Откажитесь от блестящих украшений и ярких купальных костюмов, контрастирующих с водой.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как себя вести, если акула рядом

Если акула оказалась рядом, главное — сохранять спокойствие. Старайтесь держать ее в поле зрения. Признаками скорого нападения могут быть резкие движения этой рыбы, опускание грудных плавников и выгибание спины. В этом случае будьте готовы к обороне.

1. Сохраняйте спокойствие. Резкие движения могут спровоцировать атаку.

2. Медленно и плавно отступайте, не поворачивая спиной.

3. Не пытайтесь уплыть от нее — акула быстрее.

Если акула атакует, действуйте агрессивно: цельтесь в самые чувствительные места — глаза и жабры. Используйте любое подручное средство: камеру, ласты, кулаки. Не притворяйтесь мертвым — это бесполезно. После удара продолжайте отходить, не теряя хищника из виду.

Как помочь жертве акулы?

Если вы стали свидетелем нападения, немедленно зовите на помощь и постарайтесь вытащить пострадавшего из воды. Окажите первую помощь, остановив кровотечение давящей повязкой. Как можно скорее доставьте человека в медицинское учреждение.

Осведомленность и хладнокровие — ваши главные союзники. Соблюдайте правила поведения в океане, чтобы не допустить такого знакомства с его недружелюбными обитателями, тогда отдых запомнится только приятными впечатлениями. Безопасность всегда должна быть на первом месте.

