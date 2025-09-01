В Папуа — Новой Гвинее выловили гоголию, которую не видели с 1970 года

День знаний — 2025
Smithsonian Magazine: в Папуа — Новой Гвинее поймали редкую гоголию

В водах Папуа — Новой Гвинеи исследователи повторно обнаружили крайне редкий вид акулы — гоголию (Gogolia filewoodi). Этот вид был впервые описан более 50 лет назад, после чего долгое время считался исчезнувшим, пишет Smithsonian Magazine.

До сих пор о существовании этого вида было известно по единственному экземпляру, пойманному в июле 1970 года в заливе Астролябия. Рыболову попалась невиданная рыба — беременная самка с крупной головой, широкими глазами и на редкость длинным спинным плавником, — указано в сообщении.

Повторная находка состоялась спустя полвека — в марте 2020 года исследователи зафиксировали пять самок. В 2022 году был обнаружен первый самец этого вида. Подтвержденное обнаружение произошло в рамках реализации Национального плана действий по изучению акул и скатов.

Ученые предполагают, что гоголия может быть микроэндемиком с крайне ограниченным ареалом обитания. По мнению морского биолога Дэвида Эберта из Калифорнийского университета, ранее эти рыбы могли встречаться чаще, но в настоящее время сохранилась лишь небольшая популяция.

Ранее норвежские власти развернули масштабную кампанию по сдерживанию распространения так называемой «русской» горбуши. За одно только лето этого года из северных рек страны извлекли 154 тыс. особей этой рыбы, а бюджетные расходы на «войну» с ней превысили $7 млн (около 561 млн рублей).

