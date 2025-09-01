В Папуа — Новой Гвинее выловили гоголию, которую не видели с 1970 года

В водах Папуа — Новой Гвинеи исследователи повторно обнаружили крайне редкий вид акулы — гоголию (Gogolia filewoodi). Этот вид был впервые описан более 50 лет назад, после чего долгое время считался исчезнувшим, пишет Smithsonian Magazine.

До сих пор о существовании этого вида было известно по единственному экземпляру, пойманному в июле 1970 года в заливе Астролябия. Рыболову попалась невиданная рыба — беременная самка с крупной головой, широкими глазами и на редкость длинным спинным плавником, — указано в сообщении.

Повторная находка состоялась спустя полвека — в марте 2020 года исследователи зафиксировали пять самок. В 2022 году был обнаружен первый самец этого вида. Подтвержденное обнаружение произошло в рамках реализации Национального плана действий по изучению акул и скатов.

Ученые предполагают, что гоголия может быть микроэндемиком с крайне ограниченным ареалом обитания. По мнению морского биолога Дэвида Эберта из Калифорнийского университета, ранее эти рыбы могли встречаться чаще, но в настоящее время сохранилась лишь небольшая популяция.

