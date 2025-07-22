Землетрясение произошло около крупного города Папуа — Новой Гвинеи

На севере Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зарегистрированы в 100 км от города Лаэ.

Землетрясение произошло в 16:41 по времени UTC (19:41 мск), — уточняется в сообщении сейсмологического центра.

По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 100 км к северо-западу от Лаэ, где проживают около 76 тысяч человек, и в 400 км от столицы страны Порт-Морсби. Очаг стихии залегал на глубине 102 км. На момент публикации сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в зданиях больниц после землетрясений были обнаружены трещины. Пресс-служба краевого Минздрава проинформировала, что подземные толчки были умеренной силы, масштабных последствий удалось избежать. В настоящее время медучреждения функционируют в обычном режиме.

До этого стало известно, что сразу два мощных землетрясения произошли на Камчатке, спровоцировав угрозу цунами. Магнитуда первого толчка составила 7 баллов. После этого появилась информация о повторном сейсмособытии магнитудой 7,6 балла.