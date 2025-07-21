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21 июля 2025 в 13:11

В зданиях российских больниц нашли трещины после землетрясений

По зданиям камчатских больниц пошли трещины после землетрясений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке в зданиях больниц после землетрясений были обнаружены трещины, передает пресс-служба краевого Минздрава. По информации ведомства, подземные толчки были умеренной силы, масштабных последствий удалось избежать. В настоящее время медучреждения функционируют в обычном режиме.

После землетрясения на Камчатке комиссия Минздрава оценивает последствия. Серьезных разрушений нет — зафиксированы лишь трещины в зданиях. Медицинские учреждения функционируют в обычном режиме, пациенты получают помощь без перебоев, — сказано в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что сразу два мощных землетрясения произошли на Камчатке, спровоцировав угрозу цунами. По информации краевого управления МЧС России, магнитуда первого толчка составила 7. После этого появилась информация о повторном сейсмособытии магнитудой 7,6.

По мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, произошедшее на Камчатке землетрясение является мощным. Как объяснил эксперт, в настоящий момент неизвестны все подробности сейсмособытия.

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