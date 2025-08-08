Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до восьми

В Нальчике в больницу доставили еще двух пострадавших при обрушении канатной дороги, сообщили в региональном Минздраве. Таким образом, число травмированных выросло до восьми.

Еще двоих пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в результате обрыва канатной дороги в городе Нальчик. Итого восемь пострадавших, — уточнили в ведомстве.

К вечеру 8 августа двое пациентов отправлены домой, еще двое находятся в состоянии средней тяжести. Одного из пострадавших перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, местные врачи запросили телемедицинскую консультацию со специалистами НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.

Ранее Telegram-канал SHOT назвал износ подъемника причиной обрушения канатно-кресельной дороги в Нальчике. По данным канала, построили ее 57 лет назад — в 1968 году. Канал пишет, что на работоспособность дороги часто жаловались. Люди указывали, что она нуждается в модернизации. Стоимость билета при этом составляла 500 рублей.