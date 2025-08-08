Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 19:03

Туристы жаловались на износ 57-летней рухнувшей канатки

SHOT: туристы жаловались на аварийное состояние канатной дороги в Нальчике

Обрыв канатной дороги в курортной зоне Нальчика Обрыв канатной дороги в курортной зоне Нальчика Фото: Нуржан Кубадиева/ТАСС

Люди давно жаловались на работоспособность канатно-кресельной дороги в Нальчике, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, построили ее 57 лет назад — в 1968 году. Канал утверждает, что обрушение могло произойти из-за износа подъемника.

Канатная дорога в Нальчике проходит из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек и реку Нальчик. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута — 675 метров.

Об обрушении канатной дороги вечером 8 августа сообщили в МЧС. Известно, что несколько туристов застряли на высоте, в настоящее время ведется работа по их эвакуации. Всего, по данным регионального центра медицины катастроф, пострадали пять человек. Пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда». На данный момент следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

