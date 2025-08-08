Правоохранители возбудили уголовное дело после трагедии в Нальчике СК возбудил уголовное дело после обрыва канатной дороги в Нальчике

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту обрыва канатной дороги в Нальчике, сообщили в пресс-службе управления СК по Кабардино-Балкарии. На данный момент следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда), — сообщили в органах правопорядка.

Ранее источник в оперативных службах рассказал журналистам, что канатная дорога в Нальчике могла оборваться вследствие износа. В результате происшествия пострадали 10 человек, их состояние не уточняется.

В прошлом году на канатной дороге произошло ЧП — из-за внезапной поломки с высоты были эвакуированы 12 человек. До этого, в 2021 году, из кресла выпала женщина с ребенком.

Канатная дорога в Нальчике проходит из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута — 675 метров.