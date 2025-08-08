На российском курорте оборвалась канатная дорога с людьми МЧС: люди пострадали при обрушении канатной дороги в Нальчике

В курортной зоне Нальчика произошло обрушение канатной дороги, сообщила пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии в Telegram-канале. По данным ведомства, в результате происшествия несколько человек получили травмы.

Произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне г. о. Нальчик. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы, — сказано в публикации.

Канатная дорога в Нальчике проходит из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута — 675 метров.

До этого в Кабардино-Балкарии были эвакуированы альпинисты, которые попали под камнепад. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров. 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области доставили в больницу.

Ранее аттракцион под названием «360 градусов» рухнул вместе с людьми в парке развлечений «Грин Маунтин» в Саудовской Аравии. Во время движения раскололась центральная опора карусели, после чего вся конструкция с грохотом упала на землю.