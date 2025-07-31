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31 июля 2025 в 12:09

Аттракцион в парке развлечений раскололся надвое и рухнул вместе с людьми

Аттракцион рухнул вместе с людьми в парке «Грин Маунтин» в Саудовской Аравии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аттракцион под названием «360 градусов» рухнул вместе с людьми в парке развлечений «Грин Маунтин» в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, во время движения раскололась центральная опора карусели, после чего вся конструкция с грохотом упала на землю.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как одного из посетителей отбросило на несколько метров. По предварительным данным, по меньшей мере 23 человека получили травмы средней степени тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии.

Ранее в Великобритании 18-летняя девушка осталась без скальпа на аттракционе Fun House Ride, который представляет собой лабиринт с оптическими иллюзиями, кривыми зеркалами, наклонными полами и другими ловушками. В одной из комнат девушке предстояло пройти по вращающимся валикам. Именно там ее волосы намотались на механизм.

До этого ребенок пострадал в результате обрушения детского аттракциона на Спортивной набережной во Владивостоке. Из-за ненадлежащего обслуживания у карусели во время движения отвалилось сиденье. Пострадавшего увезли в больницу с ушибом головы.

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Саудовская Аравия
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