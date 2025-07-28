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28 июля 2025 в 20:37

В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпинистов после камнепада

Двое россиян получили травмы во время камнепада в Кабардино-Балкарии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спасатели эвакуировали альпинистов, которые попади под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе МЧС. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров.

Зарегистрированная группа из двух человек проходила маршрут на гору Башхаауз от альплагеря «Безенги». В верховьях ущелья Безенги, на высоте 3800 метров, оба альпиниста пострадали во время камнепада, — говорится в сообщении

По данным ведомства, на место выдвинулось восемь спасателей. С помощью вертолета они эвакуировали из ущелья 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области. Пострадавших доставили в Нальчик и передали медикам.

Ранее в горах Таджикистана разбился россиянин. Его параплан сломался, и он упал в труднодоступную местность. Трагедия произошла 23 июня в Варзобском районе, однако тело удалось обнаружить только спустя четыре дня. Мужчину эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения. Погибшим оказался военнослужащий 201-й российской военной базы, дислоцированной в республике.

альпинисты
Кабардино-Балкария
спасатели
МЧС
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