В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпинистов после камнепада Двое россиян получили травмы во время камнепада в Кабардино-Балкарии

Спасатели эвакуировали альпинистов, которые попади под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе МЧС. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров.

Зарегистрированная группа из двух человек проходила маршрут на гору Башхаауз от альплагеря «Безенги». В верховьях ущелья Безенги, на высоте 3800 метров, оба альпиниста пострадали во время камнепада, — говорится в сообщении

По данным ведомства, на место выдвинулось восемь спасателей. С помощью вертолета они эвакуировали из ущелья 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области. Пострадавших доставили в Нальчик и передали медикам.

Ранее в горах Таджикистана разбился россиянин. Его параплан сломался, и он упал в труднодоступную местность. Трагедия произошла 23 июня в Варзобском районе, однако тело удалось обнаружить только спустя четыре дня. Мужчину эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения. Погибшим оказался военнослужащий 201-й российской военной базы, дислоцированной в республике.