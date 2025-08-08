Стало известно о сомнительном прошлом канатки в Нальчике SHOT: на канатной дороге в Нальчике уже застревали люди

В прошлом году на канатной дороге в Нальчике, которая сегодня оборвалась, произошло ЧП — из-за внезапной поломки с высоты были эвакуированы 12 человек, сообщает Telegram-канал SHOT. До этого, в 2021 году, из кресла выпала женщина с ребенком.

По данным следствия, машинист-оператор не разрешил ребенку сесть отдельно, поэтому он разместился на коленях у бабушки. Во время движения они сорвались и упали на склон. Тогда было заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя».

Об обрушении канатной дороги вечером 8 августа сообщили в МЧС. Известно, что несколько туристов застряли на высоте, в настоящее время ведется работа по их эвакуации. Всего, по данным регионального центра медицины катастроф, пострадали пять человек. Пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Канатная дорога в Нальчике проходит из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек и реку Нальчик. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута — 675 метров.